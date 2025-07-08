جامعـة طنطا تكرم فريق اعتماد مستشفى الجراحات الجديدة

كرم الدكتور محمد حسين رئيس جامعـة طنطا والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية فى احتفالية كبرى استضافتها كلية الطب جامعـة طنطـا، فريق اعتماد مستشفى الجراحات الجديد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بما يضمه من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والتمريض وبحضور الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور لؤى الأحول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي ومستشفى الجراحات الجديدة والدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي والدكتور محمد مختار مبروك مدير إدارة الجودة والاعتماد بالمستشفيات الجامعية والدكتورة راجية شرشر نائب مدير إدارة الجودة والاعتماد بالمستشفيات الجامعية والدكتور محمد سرحان نائب مدير المستشفى الرئيسي ومستشفى الجراحات الجديدة والدكتورة رحاب هلال مدير العناية المركزة بمستشفى الجراحات الجديدة والدكتور أحمد إبراهيم مدير العمليات بمستشفى الجراحات الجديدة والأستاذ أحمد رشاد أمين عام جامعـة طنطـا وعدد من مديري المستشفيات الجامعية ونوابهم ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأطقم التمريض والفنيين والعاملين بالمستشفى وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية .

جهود رئيس جامعة طنطا

أعرب الدكتور محمد حسين خلال كلمته عن سعادته بالاحتفال بهذا الإنجاز العظيم الذى يضاف إلى سجل جامعة طنطا ومستشفياتها الجامعية الحافل بالإنجازات، موضحاً أن شهادة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، تأتى تتويجا لجهد وعمل دؤوب، وتأكيداً على الالتزام بتقديم أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية، موجها الشكر والتقدير إلى جميع فرق العمل من هيئة التمريض الواعية التي تسهر على راحة المرضى، إلى العاملين المخلصين الذين يبذلون قصارى جهدهم لضمان سير العمل بسلاسة، وإلى الأطباء الأكفاء الذين يمثلون نبض هذا الصرح الطبي.

دعم أعضاء هيئة التدريس

كما تقدم رئيس الجامعة بجزيل الشكر والعرفان إلى مدراء المستشفيات الجامعية، على قيادتهم ودعمهم المتواصل، وإلى قادة هذا الإنجاز، الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الذي كان دائمًا ساعيا لهذا التميز، والدكتور محمد حنتيرة، وكيل كلية الطب، لدوره الفعال في الارتقاء بالعملية التعليمية والطبية، وإلى الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الذي عمل بلا كلل أو ملل لتحقيق هذه الرؤية.

تأمين حياة المواطنين

أضاف د. محمد حسين أن ما تحقق اليوم هو دليل قاطع على أن العمل الجاد والتفاني والإيمان بالهدف يصنع المعجزات، مضيفاً " لقد أثبتم أنكم على قدر المسؤولية، وأنكم قادرون على تحقيق الريادة ليس فقط في إقليم الدلتا، بل على مستوى جمهورية مصر العربية بأسرها، جامعة طنطا، بمستشفياتها الجامعية، أصبحت بحق منارة للطب والتميز، وهذا بفضلكم أنتم، إن هذه الشهادة ليست نهاية المطاف، بل هي بداية لمرحلة جديدة من التحدي والعمل المستمر للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، بل والارتقاء به، ثقتي بكم بلا حدود، وأعلم أنكم ستظلون دائمًا عند حسن الظن".

دعم أطباء مستشفيات الجراحات

أوضح الدكتور محمود سليم هذا الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود مكثفة وعمل دؤوب استمر على مدار عامين متواصلين من قبل جميع العاملين في المستشفى، الذين تفانوا في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الطبية، مضيفاً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التزام وتفاني جميع أفراد فريق عمل المستشفى، الذين عملوا بلا كلل لتحويل الحلم إلى حقيقة ملموسة، مؤكدا أن حصول المستشفى على هذا الاعتماد يعد بمثابة شهادة قوية على التزامه بتقديم خدمات رعاية صحية بمعايير عالمية، ويؤكد جاهزيته للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعزز من قدرتنا على خدمة مجتمعنا بشكل أكثر فعالية وشمولاً ضمن مظلة التأمين الصحي الشامل، موجها الشكر لكلية الهندسة على مشاركتها الفنية الفعالة فى دعم كليات الجامعة لحصولها على الاعتمادات المختلفة.

الشكر والتقدير للفريق الطبي

وفى كلمته رحب الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتواجد الدكتور محمد حسين فى رحاب الكلية ومستشفياتها الجامعية ومعربا عن خالص شكره وتقديره لحرص سيادته على الحضور والمشاركة فى تكريم فريق عمل اعتماد مستشفى الجراحات الجديد، مؤكدا أن حضوره يمثل دعما كبيرا للجهود المبذولة فى سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمرضى محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، مضيفا أن إنجاز اعتماد مستشفى الجراحات الجديدة يعكس القدرات البشرية والتقنيات العالية والتجهيزات المتواجدة داخل المستشفى مشيرا إلى أن هذا الاعتماد أكسب العاملين بالمستشفيات الجامعية خبرات كبيرة تؤهلهم للحصول على اعتمادات جديدة فى القريب العاجل وموجها شكر وتقدير إدارة الكلية والمستشفيات الجامعية ولكلية الهندسة جامعة طنطا على الدعم الفني الكبير الذى قدمته فى الطريق لحلم الاعتماد بالإضافة لتجديد شكره وتقديره لجهود العاملين بمستشفى الجراحات الجديدة من أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين وفنيين وأمن وعمال .

عرض فيلم وثائقي عن إخلاء المستشفى

قدمت الحفل الدكتورة راجية شرشر نائب مدير إدارة الجودة والاعتماد بالمستشفيات الجامعية بداية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي ومستشفى الجراحات الجديد مع عرض فيلم وثائقي عن إخلاء المستشفى ضمن خطتها للحصول على الاعتماد ثم كلمة الدكتور محمد مختار مبروك مدير إدارة الجودة والاعتماد بالمستشفيات الجامعية مع عرض فيلم وثائقي عن الإعداد للجهار ثم كلمة الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ثم كلمة الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ثم كلمة الدكتور محمد حسين رئيس جامعـة طنطا وتلاه بدء التكريمات وعلى رأسها إهداء الدكتور أحمد غنيم درع الكلية والمستشفيات الجامعية للدكتور محمد حسين تقديرا لجهوده ودعمه المستمر لكلية الطب ومستشفياتها الجامعية ثم تكريم رؤساء الأقسام المتواجدة بمستشفى الجراحات الجديدة وهم الدكتور شريف شحاتة أستاذ جراحة الأطفال ورئيس قسم الجراحة العامة والدكتور صبرى أمين رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية والدكتور مجدى عيسى رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة والدكتور محمد الهنيدى رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية والدكتورة رغدة الشيخ رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية والدكتور محمد حسنى رئيس قسم جراحة العظام والدكتور محمد عامر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والدكتورة سحر هزاع رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والدكتور وائل فراج رئيس قسم الأمراض الباطنة والدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي وعدد من مديري الإدارات وأطقم التمريض والفنيين ومنسقي الوحدات والعاملين بالمستشفى .