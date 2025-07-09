إنجاز طبي جديد بالغربية.. تشغيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طنطا العام

شهدت وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طنطا العام ، إضافة نوعية هامة لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ضمن مستشفيات القطاع العلاجي ، خلال أول يومين من التشغيل تم إجراء 12 حالة قسطرة قلبية، من بينها 8 حالات مدرجة ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، و4 حالات طوارئ لمرضى كانوا يعانون من جلطات حادة ، وقد تم إجراء 6 عمليات قسطرة تشخيصية ، و6 عمليات تركيب دعامات، وذلك تحت إشراف فريق طبي متخصص .

جهود صحة الغربية

وجاء التشغيل تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار – نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية .

ويُعد تشغيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طنطا العام خطوة مهمة ضمن جهود وزارة الصحة لتطوير البنية التحتية الصحية بمحافظة الغربية، وتقديم خدمات طبية متقدمة بالمجان، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلات فورية.

دعم الأسر والعائلات

وجّة الدكتور أسامة ، الشكر والتقدير للدكتور محمد سلام مدير مستشفى طنطا العام، والدكتور محمد سامي السطيحه نائب مدير المستشفى ورئيس أقسام الباطنة والرعايات، والدكتور محمود عوض رئيس قسم القلب والقسطره،

د. تامر طلائع ، د. لبنى حمد د. أحمد أبو غنيم و أخصائيان تمريض كل من نشوى نجيب ، إيمان السواح و رباب شاهين ، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم المتميزة في تطوير الخدمات الطبية بالمستشفى.