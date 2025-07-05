وفد طلابي من جامعة طنطا يشارك في فعالية ملتقى صناع التأثير بإعداد القادة

شارك وفد طلابي متميز من كليتي الآداب والتربية النوعية (قسم الإعلام، وطلاب مركز الإبداع الثقافي - مجال المراسل الإذاعي والتلفزيوني) في ملتقى "صُنّاع التأثير".

نظم هذا الملتقى المعهد الرائد لإعداد القادة بحلوان، وشهد مشاركة واسعة من طلاب يمثلون 20 جامعة مصرية، وذلك في الفترة من 29 يونيو وحتى 3 يوليو 2025م .

جهود رئيس جامعة طنطا

وجاء ذلك في إطار حرص جامعة طنطا الدائم على تنمية مهارات طلابها الإعلامية وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة القومية.

جاءت هذه المشاركة المتميزة تحت رعاية من الدكتور محمد حسين محمود، رئيس الجامعة، واشراف عام الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وإشراف محمد عبد الرحيم القصير، مدير عام رعاية الطلاب.

كوادر شابة

يهدف الملتقى إلى إعداد كوادر إعلامية شابة مؤهلة وقادرة على صناعة محتوى مؤثر ومعبر بصدق عن قضايا المجتمع.

وقد تحقق ذلك من خلال مجموعة مكثفة من الورش التدريبية والجلسات التفاعلية التي جمعت بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، مما أثرى خبرات الطلاب المشاركين.

وضم وفد جامعة طنطا مجموعة من الطلاب المتميزين، وهم:

* الطالب أحمد جمال حسين (كلية الآداب)

* الطالب محمد عبد المغني زكريا (كلية الآداب)

* الطالبة/ آلاء البنداري زاهر (كلية التربية النوعية)

* الطالبة/ شيماء إبراهيم عبد الشافي (كلية التربية النوعية)

تأتي هذه المشاركة في الملتقى تحت إشراف إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، تأكيدًا على الدعم المتواصل الذي تقدمه الجامعة لطلابها في مختلف المجالات الثقافية والإعلامية، وحرصها على صقل مواهبهم وتأهيلهم لسوق العمل الإعلامي.