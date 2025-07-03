جمعهما الحب وفرقهما الموت.. وفاة سيدة بعد رحيل زوجها بـ3 أيام في طنطا

شهدت قرية كفر الحما بمركز طنطا في محافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة السيدة الزيات عقب وفاة زوجها ياسر عجوه بنحو 72 ساعة علي رحيل مفاجئ إثر أزمة قلبية مفاجئة وخرجت جنازتها ودفنت بمقابر أسرتها بذات القرية.

وفاة الزوجة الضحية



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نعوا رحيلها المفاجئ رافعين شعار عبارة "جمعهما قصة حب في حياتهما وفرقهما الموت " .

عشرة السنين الطيبة

الجدير بالذكر أن أسرة السيدة المتوفاة شيعوا جثمانها عقب أداء الجنازة بعد صلاة العصر بمسقط رأسها بذات القرية وتميزت بحسن الخلق وبرها بأفراد أسرتها وزوجها الراحل طوال عشرة أكثر من 15 سنة .