جامعة طنطا تنظم معسكرا صيفيا مجانيا لذوي الإعاقة في بلطيم

أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين، موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على تخصيص أفواج لإقامة معسكر صيفي مجاني لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة بمعسكر الجامعة الدائم بمدينة بلطيم، وذلك في إطار الحرص الدائم على دعم الطلاب من ذوي الإعاقة ودمجهم في كافة الأنشطة الجامعية والمجتمعية.



وأكد رئيس الجامعة - في بيان - أن هذا القرار يأتي تجسيدًا لرؤية الجامعة في توفير كافة أشكال الدعم والرعاية لهذه الفئة الهامة من الطلاب، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكينهم ودمجهم بشكل فعال في الحياة الطلابية، واكتشاف مواهبهم وتنميتها.



وأشار حسين إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بطلابها من ذوي الإعاقة، وتعمل جاهدة لتوفير بيئة جامعية شاملة وداعمة تتيح لهم فرصًا متكافئة للتعلم والتطور والمشاركة في جميع جوانب الحياة الجامعية، منوها إلى أن هذا المعسكر المجاني ببلطيم يعد خطوة نحو تحقيق هذا الهدف، مبينا في الوقت نفسه أن الجامعة تسعى من خلاله إلى توفير تجربة ممتعة ومفيدة لطلابنا، لتساعدهم على الترويح عن أنفسهم وتنمية مهاراتهم، وتعزيز اندماجهم مع زملائهم.



ودعا جميع الطلاب من ذوي الإعاقة الراغبين في المشاركة بالمعسكر للتوجه لإدارة رعاية الطلاب بالمجمع الطبي للحصول على المعلومات وإتمام عملية الحجز.