فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة طنطا الابتدائية

بدأت اليوم السبت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة طنطا الابتدائية في استقبال طلبات المرشحين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً على أن يُغلق باب الترشح يوم الخميس في الساعة الثانية ظهرًا وفي الساعات الأولى من فتح باب الترشح استقبلت اللجنة خمسة مرشحين وهم: محمد السعيد محمد عريبى (رمز القلم) أحمد وجدى المرسى الباز (رمز الكتاب) مجدى السيد عبد الله البرى (رمز المسدس) سمير صبحى مصطفى عبد الدايم (حماه وطن - رمز التاج) ومحمد إبراهيم إبراهيم شعيب (الجبهة - رمز السيارة).

أسماء مرشحي مجلس الشيوخ

وتضمن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بدءًا من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمني حيث تبدأ الدعوة للناخبين في 1 يوليو ويفتح باب الترشح لعضوية المجلس اعتبارًا من 5 يوليو ولمدة 5 أيام ويغلق في 10 يوليو تتلقى الهيئة أوراق الترشح يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً باستثناء اليوم الأخير حيث يُغلق باب الترشح في الساعة الثانية ظهرًا بعدها تُعلن القائمة المبدئية للمرشحين في 11 يوليو وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون من 14 إلى 16 يوليو بينما يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 18 يوليو آخر موعد للتنازل عن الترشح سيكون في 20 يوليو فيما يبدأ الصمت الانتخابي في 31 يوليو الساعة 12 صباحًا قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

موعد تلقي الطعون

أما بالنسبة للمواعيد المتعلقة بالاقتراع فسيتم التصويت للمصريين في الخارج يومي 1 و 2 أغسطس ويبدأ الاقتراع في الداخل يومي 4 و 5 أغسطس يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في 12 أغسطس لتبدأ مرحلة استئناف الدعاية الانتخابية الخاصة بجولة الإعادة تبدأ فترة الطعون في قرارات اللجان العامة في 14 أغسطس على أن يتم البت فيها من 15 إلى 24 أغسطس أمام المحكمة الإدارية العليا في حال إجراء جولة إعادة ستكون الانتخابات في الخارج يومي 25 و 26 أغسطس وفي الداخل يومي 27 و 28 أغسطس على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية للإعادة في 4 سبتمبر.

تدابير انتخابات مجلس الشيوخ

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التدابير اللوجيستية التي تم إعدادها لضمان تيسير عملية التصويت خاصة للناخبين من كبار السن وذوي الإعاقة حيث تم توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تسهم في تسهيل التصويت.