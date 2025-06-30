خطوة مهمة لتطوير الخدمات الصحية للمرضى.. مستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا تحصل على الاعتماد من "GAHAR"

كرم مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، فريق العمل المشارك في الاعتماد من المستشفيات الجامعية بمناسبة حصول مستشفى الجراحات الجديد على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR، وهو ما يعكس الدور الريادي للقطاع الجامعي في تقديم رعاية صحية متميزة والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية.

قيادات التكريم

شمل التكريم قيادات وأعضاء فريق العمل الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي والجراحات، والدكتور محمد مختار مبروك مدير إدارة الجودة والاعتماد بالمستشفيات، والدكتورة راجية شرشر نائب مدير إدارة الجودة والاعتماد والبورد العربي، والدكتور محمد سرحان نائب مدير المستشفى الرئيسي والجراحات، والدكتورة أمانى أبو العينين مدير إدارة وحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، والدكتورة رحاب هلال مدير العناية المركزة بمستشفى الجراحات، والدكتور أحمد إبراهيم مدير العمليات بمستشفى الجراحات، والدكتورة داليا أبو ريه مدير الصيادلة بمستشفى الجراحات.

دعم خدمات المرضي

أكد الدكتور محمد حسين على أهمية هذا الإنجاز الذي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ويعزز مكانة مستشفيات جامعة طنطا كنموذج يحتذى به في القطاع الصحي المصري، معربا عن فخره واعتزازه البالغ بحصول مستشفى الجراحات الجديد على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) ، مؤكدا أن هذا الإنجاز ليس مجرد شهادة جودة، بل هو تتويج لجهود جماعية دؤوبة وعمل متواصل.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الاعتماد يعكس التزام جامعة طنطا بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة لجميع المرضى، ويؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه المستشفيات الجامعية في المنظومة الصحية بمصر، مشددا على أن الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير أحدث التقنيات والمعدات الطبية، وتأهيل الكوادر البشرية من أطباء وتمريض وفنيين على أعلى المستويات، لضمان تحقيق أفضل النتائج العلاجية وسلامة المرضى، موجها الشكر لكل فرد في فريق عمل المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا تفانيهم وإخلاصهم في أداء واجباتهم.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عرضًا تفصيليًا تناول خلاله جهود فريق عمل مستشفى الجراحات الجديد في الحصول على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

واستعرض الخطوات والإجراءات التي اتبعها الفريق لضمان استيفاء المستشفى لجميع المعايير والمتطلبات الصارمة التي وضعتها الهيئة، التي تشمل جوانب متعددة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لتخطيط استراتيجي دقيق، وعمل جماعي متواصل، والتزام دائم بالتميز في تقديم الخدمات الصحية.

جهود رئيس جامعة طنطا

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا عن شهر يونيو برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة.