رئيس جامعة طنطا يفتتح القطاع الاقتصادي لإقامة المرضى بمستشفى طب وجراحة العيون

افتتح الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا قطاع العمليات المتقدمة والقطاع الاقتصادي لإقامة المرضى بمستشفى طب وجراحة العيون بمستشفيات جامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور لؤي الأحول وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة شلبي رئيس قسم طب وجراحة العين ومدير مستشفى طب وجراحة العين والدكتور احمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي وعدد من مديري المستشفيات الجامعية، والدكتور حسنى دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية.

جهود رئيس جامعة طنطا

أوضح الدكتور محمد حسين أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الجامعة المتواصل لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن هذا الافتتاح يمثل إضافة نوعية هامة للمنظومة الصحية بالجامعة، ويأتي في إطار خطة شاملة لتحديث وتطوير كافة المستشفيات الجامعية، موضحاً أن الهدف الأساسي من هذه التوسعات هو توفير أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمرضى، وتقليل قوائم الانتظار، وتقديم خدمات متكاملة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية في مجال طب وجراحة العيون، مؤكدا أن جامعة طنطا مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم وتحقيق خططها الطموحة لتطوير كافة مرافقها الطبية، بما يخدم رؤية مصر 2030 في الارتقاء بالقطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم مستشفيات جامعة طنطا

وأضاف رئيس الجامعة أن القطاع الجديد مزود بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، ويضم 6 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى لجراحات المياه البيضاء وجراحات الشبكية المتقدمة، وبسعة 14 سرير بغرف إقامة مريحة للمرضى، بما يضمن بيئة علاجية آمنة ومناسبة، متابعا أن تطوير البنية التحتية يضمن التزام جامعة طنطا بدعم البحث العلمي والتدريب المستمر للكوادر الطبية لضمان تقديم خدمة متميزة، موجها الشكر للدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ووكلاء الكلية والمدير التنفيذي للمستشفيات ومديري المستشفيات الجامعية على دعمهم المتواصل وجهودهم الحثيثة التي كانت عاملًا أساسيًا في إنجاز هذا المشروع الحيوي.

افتتاح قطاع العمليات وغرف إقامة المرضى الجديدة

أكد الدكتور محمود سليم أن افتتاح قطاع العمليات وغرف إقامة المرضى الجديدة بمستشفى طب وجراحة العين، يمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا التوسع يعكس التزام الجامعة الراسخ بتقديم رعاية صحية عالية الجودة، مشيداً بالجهود والتفاني الكبير من جانب كل فرد في فريق العمل، بدءًا من المهندسين والفنيين الذين أشرفوا على التجهيزات، مرورًا بالأطقم الطبية والإدارية التي عملت على تحقيق أعلى معايير الجودة.

دعم أطباء مستشفيات

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد غنيم عن سعادته بافتتاح قطاع العمليات وغرف إقامة المرضى الجديدة بمستشفى طب وجراحة العين، مشيرًا إلى أنه سيعزز بشكل كبير قدرة المستشفى على استيعاب أعداد أكبر من المرضى وتقديم رعاية متخصصة في مختلف تخصصات طب وجراحة العيون، مع الإسهام في تحسين جودة حياة الكثير من المرضى، كما سيوفر بيئة تدريبية متطورة للأطباء، مما يعزز من دور المستشفى كمركز رائد للتعليم والبحث العلمي في مجال طب العيون.