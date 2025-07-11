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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدعاء على أستاذ بـ صيدلة طنطا في منشور بعد وفاته لسبب صادم

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شهدت كلية الصيدلة بجامعة طنطا بين روادها حالة من الصدمة والوجيعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بسبب بوست أحد الأشخاص أراد فيه التعبير عن مظلمته عقب وفاة أحد أساتذة الكلية خلال 24 ساعة الأخيرة بدعوى حرمانه من استكمال الدراسات العليا وأبحاثه العلمية خلال فترة حياته ورسالته في التدريس .

صدمة داخل كلية الصيدلة بجامعة طنطا 

في المقابل كشف عميدة كلية الصيدلة بجامعة طنطا الدكتورة مني الأعصر أن ما نقله صاحب بوست الدعوه حياة الأستاذ الجامعي بالكلية توفي إلي رحمه الله تعالي مشيرة بقولها " ده أمر مخجل وغير مقبول في حق استاذ جامعة يتمتع بحسن الخلق ومكانته الرفيعه بين صفوف زملائه من اساتذه الكلية كون الراحل عالم جليل عمل في خدمة الطلاب وخرج أجيالا في مجال الطب الصيدلي طوال فترات عمره ".

في ذات السياق شددت عميدة كلية الصيدلة بجامعة طنطا أن الأستاذ الراحل الدكتور عبد الرحيم، كان ذا علم وخلق وأب بمعنى الكلمة، عالم فذ يتقي الله في كل كبيرة وصغيرة عهدناه دائما لا يحب المظاهر أو المناصب يتمتع بحب وقبول كبير من زملائه.

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رد عميدة كلية الصيدلة بجامعة طنطا 

وكشفت عميدة كلية الصيدلة بجامعة طنطا أن صاحب بوست الدعوى ليس أستاذًا بالكلية ولكنه عضو هيئة معاونة سابق تم إلغاء تسجيله لدرجة الماجستير وتحول لوظيفة إدارية عقب فصله بالقانون بعد العديد من التحقيقات النزيهة بالجامعة.

دعم الباحثين 

في المقابل أشارت عميدة كلية الصيدلة إلي مواصلة المئات من طلاب وباحثين بكلية الصيدلة بجامعة طنطا بالشهادات في حق الأستاذ  الراحل بكل خير فنحن فجعنا بخبر وفاته حيث خسرنا عالما جليلا بمعنى الكلمة، وندعو الله تعالى أن يتغمده ويدخله فسيح جناته، مستشهدة  بالفيض من البوستات الحسنة التي تتضمن دعوات الرحمة والمغفرة علي روح المتوفي لما له من دور اصيل في دعم رساله أجيال من الصيادلة بجامعة طنطا وخارجها.

كلمات صاحب بوست الدعوه 

الجدير بالذكر أن الصيدلي محمد سليمان صاحب بوست الدعوه كتب عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فس بوك في رساله نصية "عينت معيدًا في عام 91 بكلية الصيدلة جامعة طنطا وبعد الحصول على التمهيدي بتقدير امتياز عملت نقطة بحثيه عن نبات طبي مضاد للالتهاب ويعالج سرطان الدم وله تأثير في مرض السكر تحت إشراف القسم بالكلية" .

مأساة باحث علمي 


وتابع بقوله " في نفس التوقيت كنت أقوم بعمل أبحاث علمية خاصة بعلاج نهائي بمرض السكري ووجدت نتيجة مذهلة تحت إشراف أساتذة بمعهد لونيكسي بالسويد بينما خلصت مرحلة التجارب والدراسات الإحصائية على فئران التجارب وبعدها تم إعطاؤها المتطوعين بناء على طلبهم" .

وفاة استاذ صيدلة طنطا دعوه باحث عقب وفاته رد عميدة صيدلة طنطا

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