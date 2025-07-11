تعليمات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالتربية الموسيقية

أعلنت كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان عن مجموعة من الإرشادات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الموسيقية لاجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكلية لعام ٢٠٢٥ -٢٠٢٦، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات ، والدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية.

فإذا كانت أهدافك وميولك تتجه نحو دراسة الموسيقى والفنون، وترغب في الالتحاق بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، فعليك أولًا اجتياز اختبارات القدرات المخصصة لهذا التخصص، والتي تهدف إلى قياس استعدادك ومهاراتك الفنية والموسيقية بطريقة مبسطة.

تُعد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان واحدة من الكليات الرائدة في تعليم الموسيقى على مستوى الجمهورية، حيث تجمع بين الجانب الأكاديمي والفني، وتُخرج كوادر متخصصة في مجالات التدريس، والتأليف، والأداء الموسيقي، وتتميز الكلية ببنيتها التحتية المتخصصة، وكوادرها العلمية من كبار أساتذة الموسيقى، وبرامجها التعليمية المتطورة التي تواكب المعايير الدولية.

كما تتضمن الكلية برنامج مميز وهو برنامج فن الموسيقى Music Art ، حيث يمكن للطالب التخصص في أحد الشعب التالية:

1- شُعبة التأليف والتوزيع والقيادة Composition, Arranging and Conducting

2- شُعبة الأداء performance (وتشمل العزف على الآلات المختلفة عالمية وعربية، الغناء الكلاسيكي والعربي، الجيتار الكلاسيكي والساكس فون والدرامز)

3- شُعبة التربية الموسيقية Music Education

4- شُعبة موسيقى الجاز Jazz

5- شُعبة الهندسة الصوتية Sound Engineering

6- شعبة الموسيقى المعاصرة Contemporary Music

هدف اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية:

تهدف اختبارات القدرات إلى تقييم قدرة الطالب ومهاراته في النواحي الموسيقية المختلفة من خلال:

الاختبار المهاري (المقابلة الشخصية) من 100 درجة وينقسم إلى:

الغناء الحر والنطق الصحيح (20 درجة): يقوم الطالب بغناء أغنية أو نشيد من اختياره، مع قراءة جملة لغوية بشكل صحيح.

الجانب اللحني (50 درجة): أداء ٤ نماذج لحنية .

الجانب الإيقاعي (30 درجة): أداء 4 نماذج إيقاعية .

زمن الاختبار: حوالي 15 دقيقة لكل طالب.

شروط النجاح: يجب حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 60% من إجمالي درجات الاختبار للحصول على تقييم "لائق".

الضوابط العامة الواجب الالتزام بها أثناء المقابلة الشخصية:

ضرورة أن يكون أحد أعضاء لجنة الاختبار عضو هيئة تدريس تخصص صولفيج غربي.

تجرى الاختبارات في قاعات لا تقل مساحتها عن ١٦ م ٢ (٤/٤) وتكون جيدة التهوية مع توفير المراوح الكهربية لتجديد الهواء.

يقف الطالب الممتحن على بعد مناسب لا يقل عن ٢ متر من أعضاء لجنة الاختبار..

إذا تعذر على الطالب ترديد النغمات المسموعة من البيانو يجوز أن يؤديها الممتحن بصوته ويطلب من الطالب محاكاته.



يراعى أن يكون اختبار تقليد النغمات بصوت المتقدم في إطار المنطقة الوسطى كطبقة صوتية مناسبة لأغلب الطلاب.

في حالة عدم استيفاء المتقدم لبنود امتحانات القدرات يعتبر غير لائق.



ضرورة الالتزام بالنموذج المحدد للاختبار المقدم من اللجنة العليا للقدرات بالمجلس الأعلى للجامعات .

يمكن للطالب الاطلاع على بعض الروابط الإرشادية المتوفرة على موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والكلية قبل دخول الاختبار.