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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انطلاق الملتقى التوظيفي والمعرض الثالث لجامعة سمنود التكنولوجية.. ومحافظ الغربية: نراهن على التعليم الفني كقاطرة للصناعة والتنمية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية ،افتتاح الملتقى التوظيفي والمعرض الثالث لمشروعات التخرج بجامعة سمنود التكنولوجية، وذلك بحضور العميد وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية، وممثلي عدد من كبرى المصانع والمؤسسات الإنتاجية والصناعية بالمحافظة.

جهود محافظ الغربية 

وهنأ المحافظ الحضور بمناسبة العام الهجري الجديد، والذكرى العزيزة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن مثل هذه المناسبات تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والإنتاج، واستلهام روح التحدي في بناء المستقبل.

وأكد اللواء الجندي أن التعليم الفني والتكنولوجي لم يعد خيارًا بديلًا، بل أصبح ضرورة قومية وركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية تولي هذا القطاع اهتمامًا بالغًا، وتعمل على دعم كل مبادرة تربط التعليم بسوق العمل، وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن جامعة سمنود التكنولوجية تمثل نموذجًا مشرفًا للتعليم العصري القائم على المهارة والتخصص، حيث بدأت الدراسة بها بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في العام الدراسي 2022/2023، وتضم مبانٍ تعليمية متطورة، وورش ومعامل على أعلى مستوى، إلى جانب ملاعب وخدمات طلابية، ما يجعلها بيئة مثالية للتعلم والتدريب.

وأوضح المحافظ أن الجامعة تقدم برامج متخصصة في مجالات حيوية تخدم الاقتصاد الوطني، أبرزها تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة، وهي تخصصات تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم الطابع الصناعي لمحافظة الغربية.

محافظ الغربية يدعم المشروعات 

وخلال تفقده لمعرض مشروعات التخرج، أشاد اللواء الجندي بما لمسه من فكر مبتكر وجهد علمي يعكس وعي الشباب بدورهم في تطوير الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن المحافظة تدعم مثل هذه المشروعات التي تخرج من قلب الجامعة إلى قلب المصنع، وتفتح آفاقًا جديدة لريادة الأعمال والابتكار.

دعم مشروعات والابتكار 

وأضاف أن المحافظة حريصة على خلق بيئة تعليمية محفزة على الإبداع، وتعمل على تعزيز أوجه التعاون مع الجامعات التكنولوجية والمؤسسات البحثية، لتكون مخرجات التعليم الفني داعمًا حقيقيًا للنهضة الصناعية، من خلال تأهيل كوادر شابة تمتلك العلم والخبرة والمهنية.

فتح أبواب الجامعة أمام الشباب 

وأكد المحافظ أن أبواب المحافظة مفتوحة أمام الجامعة وشبابها، مشددًا على تقديم كل الدعم والتسهيلات لتعزيز الشراكة بينها وبين المصانع والشركات العاملة داخل نطاق المحافظة، بما يحقق أقصى استفادة من الكوادر المؤهلة، ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030م .

تكربم محافظ الغربية 

وفي ختام فعاليات الملتقى، قام الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، بتكريم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وقدم له درع الجامعة تقديرًا لدعمه المتواصل للجامعة واهتمامه الصادق بتطوير التعليم الفني، وتعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم وسوق العمل.

محافظ الغربية الأسر والعائلات الشباب جامعة سمنود الطلاب والطالبات فتح أبواب الجامعة

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