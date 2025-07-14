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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وفد طلابي من ذوي الهمم بجامعة طنطا يزور العاصمة الإدارية الجديدة

طلاب وطالبات الغربية
طلاب وطالبات الغربية
الغربية أحمد علي

 نظمت جامعة طنطا زيارة ميدانية تثقيفية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تأتي هذه الزيارة في إطار الالتزام بدمج الطلاب ذوي الإعاقة لتوسيع آفاق المعرفة والدمج المجتمعي لطلابها، وذلك تحت رعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، وتحت اشراف الدكتور ممدوح المصري، القائم بعمل عميد كلية الآداب ورئيس مجلس إدارة مركز ذوي الإعاقة بجامعة طنطا ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة.

جهود جامعة طنطا 

وجاء ذلك انطلاقًا من رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز الدمج والوعي الوطني وتنمية روح الانتماء لدى الأشخاص ذوي الإعاقة.

شهدت الزيارة مشاركة وفد من الطلاب ذوي الإعاقة من جامعات إقليم الدلتا، شملت "جامعة طنطا، جامعة المنصورة، جامعة السادات، جامعة المنوفية، وجامعة دمياط "، بالإضافة إلى جامعات القناة "العريش وبورسعيد" وجامعات الإسكندرية والزقازيق ودمنهور، ورافق الزيارة الميدانية الدكتور محمد زين العابدين مريكب، مدير مركز ذوي الإعاقة بجامعة طنطا، مما يعكس التعاون والتكامل بين الجامعات المصرية في دعم وتمكين هذه الفئة الهامة من الطلاب.

دعم الطلاب والطالبات 

تضمن برنامج الزيارة عددًا من المعالم المهمة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أتاحت للطلاب فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التطورات والمشروعات في مصر، شملت الزيارة  الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعرف الوفد خلالها على أحدث التقنيات والخدمات الداعمة، وشاهدوا معامل التدريب المخصصة للإعاقة البصرية، ومعمل الميكانيكا، ومعمل التصميم الهندسي، ومعمل الإلكترونيات والروبوتات، ومعمل الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومعمل الواقع الافتراضي (AR & VR)، بالإضافة إلى المكتبة الخاصة بالأكاديمية، وجهاز العاصمة الإدارية للتعرف على جهود التخطيط والتطوير العمراني، وحي الوزارات للاطلاع على قلب الجهاز الإداري للدولة، وجامع مصر الكبير، أحد أكبر المساجد في العالم، و مدينة الفنون والثقافة والتي تضم الأوبرا المصرية الجديدة والمتحف، ومتحف العواصم لاستكشاف تاريخ العواصم المصرية عبر العصور.

أوضح الدكتور محمد حسين أن هذه الزيارة تأتي في صميم مستهدفات المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية'، وتُعد خطوة حيوية ضمن أنشطة إقليم جامعات الدلتا لدعم الطلاب ذوي الهمم، مشيراً إلى أن الجامعة تستهدف دمجهم في المجتمع وتوسيع مداركهم باعتباره واجب وطني وأكاديمي، وهذا النوع من الزيارات يساهم بشكل كبير في تنمية وعيهم الوطني وشعورهم بالانتماء، موجها خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جهوده الدؤوبة والدعم المستمر الذي يقدمه للجامعات والأنشطة الطلابية، مما يمكن الجامعة  من تحقيق مستهدفات مثل هذه المبادرات الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة طنطا نحو تمكين طلابه وتزويدهم بالخبرات العملية والمجتمعية، وتيسير كافة سبل الإتاحة والدمج لأبناء الجامعة من ذوي الإعاقة.

اخبار محافظ الغربية جامعة طنطا تبادل الخبرات الباحثين الطلاب والطالبات

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