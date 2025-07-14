"سلامة الغذاء" تضبط مخالفات بالجملة في محافظات الغربية ودمياط وكفر الشيخ

شنت فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظات حملات مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، حيث تم ضبط مخالفات جسيمة في الغربية، شملت 11 ألف قطعة شوكولاتة منتهية الصلاحية و60 كجم دواجن مجهولة المصدر.

كما تم ضبط طن ونصف من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 300 كجم بقوليات و200 قطعة شوكولاتة بناءً على قرارات النيابة العامة.

وفي دمياط، أسفرت الحملات عن ضبط مواد غذائية متغيرة الخواص الطبيعية، وسحب عينات من اللحوم والدواجن لفحصها، وإعدام كميات متنوعة من المنتجات منتهية الصلاحية.

وشهدت محافظات كفر الشيخ، أسوان، الدقهلية والشرقية حملات مشابهة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين من الممارسات غير السليمة في تداول الأغذية.