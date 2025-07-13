ضبط 11 ألف قطعة شوكولاتة فاسدة و600 كيلو دواجن غير صالحة بالغربية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية حملات رقابية موسعة ومفاجئة على الأسواق، ومنافذ بيع الأغذية، ومصانع التصنيع الغذائي، والمخازن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار التشديد على الرقابة على الغذاء وتنفيذًا لتوجيهات دكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جهود هيئة سلامة الغذاء

وأسفرت الحملات، التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة برئاسة المهندس حنان عامر مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية، عن ضبط كميات ضخمة من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها ١١ الف قطعة شيكولاته منتهية الصلاحية، و ٦٠٠ كيلو دواجن غير صالح للاستهلاك الآدمي فى مطعم ،

سلع غذائية فاسدة

وأكد د طارق الهوبى رئيس الهيئة، أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز أو مخالفة تمس صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية، للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بصحة الناس، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وفورية ضد أي مخالف”.

من جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة أطلقتها الهيئةالقومية لسلامةالغذاءبالغربية، مشيرة إلى أن فرق التفتيش تعمل على تتبع سلسلة تداول الغذاء من المصدر وحتى المستهلك النهائي، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والاشتراطات الصحية، لضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين.