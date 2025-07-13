ضبط 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز طنطا، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

جهود حملات تموينية



وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز طنطا، من ضبط 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات داخل مصنع لإنتاج المخللات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

التحفظ على المضبوطات

تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.