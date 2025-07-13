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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يبحث مع الخدمة الوطنية إزالة معوقات مشروعات المحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة مع اللواء مهندس محمد السيد قائد قطاع الطرق والكباري بالشركة الوطنية، وذلك لبحث سبل تذليل المعوقات التي تواجه عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المحلة الكبرى.

جهود محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، أكد محافظ الغربية أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة تنفيذ المشروعات القومية والخدمية بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة حياة المواطنين، مشددًا على أن محافظة الغربية تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف إزالة أي تحديات تواجه تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، لاسيما في المدن الصناعية الكبرى كمحلة الكبرى، لما لها من أهمية اقتصادية واستراتيجية.

 

جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه 

وشدد اللواء الجندي على أهمية التنسيق الكامل بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وكافة الجهات المعنية، لضمان تيسير الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع ميدانيًا كل خطوات التنفيذ وتضع المواطن في قلب الاهتمام، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو تحسين الخدمات الأساسية.

من جانبه، استعرض اللواء محمد السيد الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحلة، مشيدًا بدور المحافظة في توفير الدعم الكامل وتسهيل الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن الجهاز حريص على تنفيذ الأعمال بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

 

إزالة المعوقات الفنية 

واختُتم الاجتماع بالتوافق على عدد من الآليات التي تسهم في إزالة المعوقات الفنية والإجرائية، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدورية والتواصل المستمر بين الجانبين حتى يتم الانتهاء من كافة المشروعات وفق المعايير المطلوبة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تحسين خدمات المواطنين اخبار رفع كفاءه الخدمات

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