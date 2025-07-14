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اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في الريف الغربي لمحافظتي السويداء ودرعا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في الريف الغربي لمحافظتي السويداء ودرعا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في الريف الغربي لمحافظتي السويداء ودرعا.

وشهدت محافظة السويداء السورية، الأحد، تصعيدًا خطيرًا في التوترات الأمنية، بعد ارتفاع عدد قتلى، الاشتباكات المسلحة بين مجموعات من أبناء الطائفة الدرزية وعناصر محسوبة على عشائر البدو، إلى21 مدنيًا وإصابة نحو 80 آخرين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سورية.

وذكرت قناة شام تي في أن التوترات اندلعت على خلفية حادثة سلب تعرض لها أحد المواطنين العاملين في القطاع التجاري على طريق دمشق – السويداء، ما أدى إلى سلسلة من عمليات الخطف المتبادل بين الطرفين.

فقد تم اختطاف 11 مواطنًا درزيًا من قبل مجموعات عشائرية، في حين ردّت إحدى المجموعات من قرية عريقة باختطاف 5 أشخاص من العشائر. وأشارت القناة إلى أنه كان من المفترض تنفيذ عملية تبادل للمخطوفين مساء الأحد، غير أن العملية تعثّرت في اللحظات الأخيرة، وأُجّلت إلى يوم الاثنين.

السلطات تتحرك… ودعوات للتهدئة

من جانبه، أعلن العميد نزار الحريري، معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة، أن القوى الأمنية تتابع عن كثب تطورات الوضع، خاصة في محيط حي المقوس شرقي مدينة السويداء، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تواصل "متابعة أمنية دقيقة" للحيلولة دون تفاقم الموقف.

وشدد الحريري على أن التصعيد الأخير ناجم عن سلسلة من ردود الأفعال الغاضبة التي جاءت عقب حادثة السلب، والتي تحوّلت إلى أعمال خطف عنيفة، مترافقة مع اشتباكات مسلحة في محيط المناطق المتنازع عليها.

 

اشتباكات عنيفة الريف الغربي السويداء

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