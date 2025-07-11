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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حرائق الغابات تمتد إلى أحراش كسب بريف اللاذقية في سوريا

حرائق الغابات في سوريا
حرائق الغابات في سوريا
ناصر السيد

أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة أن حرائق الغابات امتدت إلى أخطر المحاور في ريف اللاذقية، حيث أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أن طريق قسطل معاف – كسب لا يشكل أي خطر، وتم إغلاقه مؤقتاً أمام حركة المدنيين باستثناء الحالات الطارئة والإسعافية لضمان استمرارية العمل حتى السيطرة الكاملة على النيران.

حرائق الغابات في سوريا

وقال وزير الطوارئ السوري إنه في يومنا التاسع في مواجهة الحرائق، والتقدم واضح، خلال ساعات الليل وفجر اليوم تمكنت فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق المساندة من وقف تمدد الحرائق في أخطر المحاور جبل النسر، غابات الفرنلق، والعطيرة رغم الرياح الشديدة التي زادت من صعوبة المهمة.

وأضاف الصالح في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس" أن العمل حالياً يتركز على التعامل مع البؤر المشتعلة وعمليات التبريد، وما زال أمامنا طريق طويل لإنهاء المهمة، لكن المؤشرات إيجابية، المساحات التي لم تحترق ما زالت واسعة، والتدخل السريع خلال اليومين الماضيين ساهم في تقليص نطاق النيران بشكل ملحوظ، نعي حجم الخسائر لكن الواقع الميداني يقول إننا نكسب الأرض تدريجياً، الغابات لم تنته، والعمل ما زال قائماً لحمايتها.

أحراش كسب ريف اللاذقية سوريا الحرائق حرائق الغابات رائد الصالح وزير الطوارئ السوري

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