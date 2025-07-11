وزير الخارجية الروسي يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية تستمر ليومين من 11 إلى 13 يوليو الجاري، بحسب ما أوردته وكالة “تاس” الروسية.

لافروف يزور كوريا الشمالية

أفادت وكالة تاس الروسية بأن "طائرة الوزير لافروف هبطت في مطار وونسان"، مضيفةً أنه من المقرر أن يلتقي نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة تاس الروسية للأنباء، بأن لافروف "سيزور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الفترة من 11 إلى 13 يوليو للمشاركة في المحادثات التي ستُعقد في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين كبار الدبلوماسيين".

كما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأربعاء، بأن لافروف سيزور كوريا الشمالية "بدعوة من" وزارة خارجية بيونج يانج.

قوات كوريا الشمالية في الحرب الأوكرانية

تأتي زيارة لافروف في وقت حاسم للعلاقات الروسية الكورية الشمالية، حيث تستعد بيونج يانج لنشر ما بين 25 ألفًا و30 ألف جندي إضافي؛ لدعم هجوم موسكو الموسع على أوكرانيا، وفقًا للمخابرات الأوكرانية، بالإضافة إلى ما يُقدر بنحو 11 ألف جندي أرسلتهم بيونج يانج العام الماضي.

كما تأتي الزيارة، في وقت يتزايد فيه إحباط الولايات المتحدة من روسيا، فقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"التلاعب بمحادثات السلام"، وتعهد بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

وقد تُعزز هذه الزيارة تحالفًا لديه القدرة على إعادة تشكيل ليس فقط الحرب في أوكرانيا، بل أيضًا الديناميكية الأمنية في آسيا.

وأثناء وجوده في كوريا الشمالية، من المرجح أن يجتمع لافروف مع نظيره الكوري الشمالي تشوي سون هوي، الذي زار موسكو لحضور الجولة الأولى من المحادثات الاستراتيجية في نوفمبر 2024، وفقًا لوكالة تاس.

وفي ذلك الوقت، أشاد لافروف بما وصفه بـ"الاتصالات الوثيقة للغاية" مع الجيش وأجهزة المخابرات الكورية الشمالية.

ومن الممكن أيضًا أن يلتقي لافروف مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.