سفير أوكرانيا في بريطانيا: نقترح نقل الصواريخ الأمريكية القديمة إلى كييف

قال السفير الأوكراني في بريطانيا فاليري زالوزني، اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تمتلك صواريخ قديمة في بريطانيا تستعد للتخلص منها، مشيرا إلى أنه يمكن نقلها إلى كييف واستخدامها فورا.

وجاءت تصريحات السفير الأوكراني، في مقال له بصحيفة "أوكراني برافدا"، حيث أكد فيها أن الدول الأوروبية غير مستعدة للتغيرات السريعة في قطاع الدفاع، على عكس الولايات المتحدة التي تتمتع بقدرات غير محدودة.

وضرب زالوزني مثالًا على ذلك بصواريخ هيل فاير، قائلا إنه حتى عام 2023، تم تصنيع أكثر من 170 ألفًا من هذه الذخائر، بعضها صُنع بين عامي 1998 و2018 ويحتاج إلى إيقاف تشغيله.

وأشار إلى أنه مع انتقال الولايات المتحدة تدريجيًا إلى صواريخ JAGM جديدة، يمكن التخلص من صواريخ هيل فاير القديمة، أو نقلها إلى حلفائها، ويمكن لأوكرانيا استلامها دون أي تكلفة إضافية على الميزانية الأمريكية.

وأكد القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "هذه الأسلحة لا تتطلب نفقات إضافية في الميزانية للتخلص منها، لكنها حيوية بالنسبة لأوكرانيا".