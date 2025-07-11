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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يقبل دعوة لزيارة ترامب في اسكتلندا

ترامب وستارمر
ترامب وستارمر
ناصر السيد

قبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، دعوة لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المتوقعة إلى اسكتلندا هذا الشهر.

زيارة ترامب إلى اسكتلندا

وأفادت وكالة رويترز أن تفاصيل الزيارة، بما في ذلك موعدها، لا تزال قيد الإعداد ولم يعلق البيت الأبيض على التقرير.

وقع ترامب وستارمر اتفاقية تجارية الشهر الماضي على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، والتي خفّضت رسميًا بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من بريطانيا.

جاءت الاتفاقية بعد زيارة رئيس الوزراء للبيت الأبيض في فبراير، حيث قدّم لترامب دعوة من الملك تشارلز لزيارة دولة مستقبلية، والتي قبلها ترامب.

 

ترامب يلعب الجولف

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي ملعبي الجولف التابعين له في تيرنبيري وأبردينشاير، ومن المقرر أن يفتتح رسميًا ملعبًا جديدًا للجولف مكونًا من 18 حفرة في منتجعه على ساحل بحر الشمال في ميني، شمال أبردين، والذي سُمّي تكريمًا لوالدته، ماري آن ماكلويد ترامب، ومن غير المتوقع أن يزور لندن خلال الرحلة.

قام ترامب بزيارات عديدة إلى ملعب الجولف الخاص به في أبردينشاير، والذي اشتراه كمزرعة ريفية صغيرة وافتتحها عام ٢٠١٢، بالإضافة إلى رحلات عديدة إلى منتجعه الأكثر فخامة في تيرنبيري في أيرشاير.

وُلدت والدته في ستورنواي بجزيرة لويس، وقد زعم ترامب مرارًا أن ذلك منحه صلة وثيقة باسكتلندا. 

زار لويس مرة واحدة، ولم يمضِ في منزلها السابق أكثر من دقيقة.

ترامب يزور اسكتلندا 

أعلنت الشرطة الاسكتلندية يوم الأربعاء أنها تستعد لزيارة محتملة للرئيس الأمريكي إلى اسكتلندا، والتي ستمثل أول زيارة له إلى بريطانيا منذ الانتخابات الأمريكية في نوفمبر الماضي.

وقالت مساعدة رئيس الشرطة، إيما بوند: "التخطيط جارٍ لزيارة محتملة لرئيس الولايات المتحدة إلى اسكتلندا في وقت لاحق من هذا الشهر، وبينما لم يصدر تأكيد رسمي بعد، من المهم أن نستعد مسبقًا لما ستكون عملية أمنية كبيرة".

ومن غير المتوقع أن تشمل الزيارة التي طالما ترددت حولها الشائعات لقاء مع الملك تشارلز، على الرغم من الاقتراحات السابقة بأن الزعيم الأمريكي قد يلتقي بالملك إما في بالمورال أو في دامفريز هاوس في أيرشاير.

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