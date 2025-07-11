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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من الرئاسة التركية على إلقاء عناصر حزب العمال الكردستاني لأسلحتهم

تركيا - علم
تركيا - علم
محمود نوفل

أكدت الرئاسة التركية، أن إلقاء مسلحي حزب العمال الكردستاني سلاحهم في السليمانية هو إنجاز بارز في المرحلة الثالثة من نزع السلاح والتفكيك الجارية لإنهاء حملة العنف التي شنتها الجماعة لعقود ، مشيرة الي ان هذا التطور نقطة تحول لا رجعة فيها وفرصة لحماية أرواح الأبرياء وبناء مستقبل خال من الإرهاب.

وقال مسؤول رفيع في الرئاسة التركية إن إلقاء مسلحي حزب العمال الكردستاني سلاحهم نقطة تحول لا رجعة فيها وفرصة لحماية أرواح الأبرياء وبناء مستقبل خال من الإرهاب.

وقال المسؤول التركي: "أنقرة ستبقى ملتزمة بدعم جميع الجهود التي تعطي الأولوية لنزع السلاح والاستقرار والمصالحة الدائمة في المنطقة ، وأن تطور اليوم هو جزء من عملية أوسع من خمس مراحل نحو سلام مستدام".

وأضاف  "العملية تشمل المبادرة السياسية، الدعوة إلى نزع السلاح، تفكيك الميليشيات، إعادة الإدماج القانوني، التكامل الاجتماعي والنفسي".

تركيا حزب العمال الكردستاني الرئاسة التركية مسلحي حزب العمال الكردستاني الإرهاب

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