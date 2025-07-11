بعد 40 عاما من القـ.تال.. حزب العمال الكردستاني يبدأ نزع سلاحه رسميا

يبدأ حزب العمال الكردستاني عملية نزع سلاحه رسميا، ‏اليوم الجمعة، من خلال مراسم ستُقام في شمال العراق، بعد 40 عاماً من ‏القتال ضدّ الدولة التركية.‏

وفي 12 مايو الماضي، كان حزب "العمّال الكردستاني" أو (‏pkk‏) أعلن عن "حلّ تنظيمات الحزب وإنهاء الكفاح المسلّح"، وبدء مرحلة جديدة ‏عمادها العمل السياسي والقانوني والدستوري داخل تركيا، التزاماً بدعوة ‏‏"السلام والمجتمع الديمقراطي"، التي أطلقها زعيمه المعتقل عبد الله ‏اوجلان، وهي عمليّة السلام الرابعة خلال الخمسين عاماً الأخيرة من ‏الصراع الكردي التركي.‏



ويُشار إلى أن أوجلان - البالغ من العمر (76 عاماً) - والذي يقضي حكماً مؤبّداً في سجن انفرادي في جزيرة ‏معزولة في تركيا منذ العام 1999، دعا حزبه في 27 فبراير ‏‏2025، في رسالة مكتوبة حملها نواب من "حزب المساواة وديمقراطية ‏الشعوب" الكردي بعد أشهر من التفاوض غير المعلن مع قادة أتراك، إلى ‏حلّ نفسه والاندماج مع الدولة والمجتمع، كما دعا جميع مجموعاته إلى ‏التخلّي عن السلاح.‏



فيما علق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، ‏قائلا إن عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق ‏ستكتمل في غضون 3 أشهر، بعد قراره حل نفسه وتسليم السلاح في ‏وقت سابق من العام.‏



وأشار جليك في تصريحات تليفزيونية له إلى أن ‏آلية تأكيد تضم مسؤولين من المخابرات التركية والقوات المسلحة ‏ستشرف على عملية التسليم.‏



أضاف المتحدث: "يجب أن تكتمل عملية نزع السلاح في غضون ‏‏3 إلى 5 أشهر إذا تجاوزت هذه الفترة، فإنها ستصبح عرضة ‏للاستفزازات.‏