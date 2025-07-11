الاحتلال الإسرائيلي: مقتل قيادي بارز في حركة "الجهاد الإسلامي"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عن مقتل قيادي بارز في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وفق ما نقلته شبكة "روسيا اليوم".

وأوضح بيان الجيش أن العملية التي نُفذت في 7 يونيو 2025 أسفرت عن مقتل فضل أبو العطا، الذي كان يشغل منصب قائد منطقة الشجاعية في حركة "الجهاد الإسلامي"، بعدما تولى سابقًا منصب نائب قائد المنطقة ذاتها.

وأكد البيان أن أبو العطا كان يُعد من أبرز منسقي الهجمات المسلحة في الشجاعية، وقد قاد عدة عمليات ضد قوات الاحتلال، إضافة إلى مشاركته في التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية خلال ما وصفها البيان بـ"مجزرة 7 أكتوبر".

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى استهداف حامد كامل عبد العزيز إياد، المسؤول عن ملف الهندسة والمتفجرات في كتيبة التركمان التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي".

وأوضح الجيش أن إياد كان مكلفًا بتخطيط وتنفيذ عمليات تفجيرية ضد القوات الإسرائيلية.

وأكدت سلطات الاحتلال أن هذه العمليات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتقويض القدرات العسكرية والتنظيمية للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاستهداف جرى بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة وتنسيق أمني مع الشاباك.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الشجاعية تعتبر إحدى أبرز معاقل المقاومة الفلسطينية في غزة، وتضم عددًا من قادة وعناصر "الجهاد الإسلامي" وكتائب أخرى مرتبطة بها، ما يجعلها هدفًا متكررًا لعمليات عسكرية إسرائيلية.