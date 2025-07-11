مقتل شخص في استهداف جيش الاحتلال سيارة بجنوب لبنان بطائرة مسيرة

كشفت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على أطراف بلدة الخيام، إلى جانب استهداف بلدتي النميرية والشرقية.

وأوضح موقع النشرة اللبناني الإخباري، أن "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي النميرية والشرقية" في النبطية بجنوب لبنان.

وأشار إلى أن "المسيرة الإسرائيلية أطلقت ٤ صواريخ على السيارة مما أدى لاشتعال النيران فيها وسقوط شهيد على الاقل".

وفي السياق نفسه أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت المركبة بأربعة صواريخ، حيث هرعت مركبات الإسعاف على المكان، وجرى نقل شهيد.

وأضافت أن طائرات الاحتلال حلقت بكثافة في سماء بيروت، بما فيها الضاحية الجنوبية على علو منخفض، مضيفة أن آليات العسكرية الإسرائيلية خرقت خط الانسحاب قرب بلدة كفر شوبا، وتوغلت لمسافة 400 متر، وأطلقت النار تجاه رعاة الماشية دون وقوع إصابات.