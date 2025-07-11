جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مناطق في مدينة غزة

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة غزة، بإخلاء بلوكات 783 و784، محذرا من أنه سيهاجم المنطقة بقوة شديدة جدا.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أنه في ضوء استخدام منظمة حماس للمناطق المدنية، سيهاجم جيش الدفاع المنطقة بقوة شديدة جداً.

وأضاف أدرعي "من أجل أمنكم، أخلوا المنطقة بشكل فوري، وتقع المسوؤلية الكاملة عن معاناة السكان على عاتق حماس".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قيادي بارز في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، خلال عملية أمنية مشتركة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وأوضح أن العملية- التي نُفذت يوم 7 يونيو 2025- أسفرت عن مقتل فضل أبو العطا، الذي كان يشغل منصب قائد منطقة الشجاعية في حركة "الجهاد الإسلامي"، بعدما تولى سابقًا منصب نائب قائد المنطقة ذاتها.