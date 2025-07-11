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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الولايات المتحدة كانت ميتة وأصبحنا الاقتصاد الأفضل في العالم

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة كانت ميتة قبل عام، بينما الوضع تغير وأصبحنا الاقتصاد الأفضل في العالم.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إدارته قامت بعمل جيد بشأن قضية المهاجرين.

فيضانات تكساس

وفي سياق آخر أكد الرئيس ترامب، أن واشنطن ستدعم ولاية تكساس على خلفية الفيضانات التي ضربتها وتسببت في مقتل العشرات ودمار مساحات كبيرة.

ويتوجه الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى وسط تكساس اليوم الجمعة لتفقد الدمار الذي خلفته الفيضانات المميتة التي شهدتها الولاية الأسبوع الماضي، بينما يواصل المسعفون وأفراد عائلات الضحايا البحث عن المفقودين.

سيتحدث آل ترامب مع المسؤولين المحليين وفرق الإنقاذ في كيرفيل، تكساس، حيث بلغ عدد القتلى 121 قتيلاً، وفقاً لسلطات إنفاذ القانون المحلية والحاكم جريج أبوت.

كارثة فيضانات تكساس

ولا يزال أكثر من 170 شخصاً في عداد المفقودين بعد أن اجتاحت الفيضانات المفاجئة المنطقة في الصباح الباكر من يوم 4 يوليو. وتقوم طائرات بدون طيار وفرق إنقاذ ومتطوعون بتمشيط الأنقاض، على أمل العثور على إجابات لعائلات المفقودين. 

وقد وقعت معظم الوفيات المؤكدة في مقاطعة كير، حيث يزور آل ترامب.

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