جيش الاحتلال يزعم القضاء على 6 قيادات من كوماندوز حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه تمكن من قتل 6 قيادات من كوماندوز حركة حماس خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

كوماندوز حماس

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه في عمليات مشتركة لجيش الدفاع والشاباك تم القضاء على ستة مخربين بارزين من الكوماندوز البحري التابع لحماس.

وأوضح جيش الاحتلال "في عمليات مشتركة نفذتها قوات سلاح البحرية، وهيئة الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن العام (الشاباك) وقيادة المنطقة الجنوبية في الأشهر الأخيرة تم القضاء على ستة مخربين بارزين في وحدة الكوماندوز البحري التابعة لمنظمة حماس".

كوماندوز حماس

وادعى جيش الاحتلال أن المخربون الذين تم القضاء عليهم خلال حرب "السيوف الحديدية" روجوا لتنفيذ عمليات إرهابية عبر المجال البحري ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات الأمن ولعب عدد من هؤلاء المخربين دورًا في التخطيط لمجزرة الـ 7 من أكتوبر الدموية.

وتابع "ضمن جهود القتال يعمل جيش الدفاع ضد القوة البحرية لحماس، وعلى تحييد العديد من الأهداف، منها القطع البحرية، ومخازن أسلحة، وغيرها من الوسائل القتالية".