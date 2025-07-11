مفاوضات الهدنة في غزة تزداد تعقيدا بسبب إسرائيل | تفاصيل

كشفت مصادر فلسطينية اليوم الجمعة أن مفاوضات الهدنة في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع.

وأوضحت المصادر الفلسطينية التي لم تكشف هويتها لفضائية العربية أن إسرائيل أضافت ملف المساعدات وتفرعت منه تفاصيل حول آليات إدخالها.

وأشارت المصادر إلى أن إقامة دولة الاحتلال "لمنطقة إنسانية" في قطاع غزة ملف معقد وشائك جدا.

يأتي هذا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث ارتكب، مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين، أسفرت عن عشرات الشهداء والمصابين قرب مدرسة الحرية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وشرق ساحة الشوا على خط صلاح الدين شرق مدينة غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي إلى جانب سقوط شهيدين على الأقل بعدما وصلا إلى مستشفى المعمداني، إثر قصف الاحتلال بنايتين سكنيتين هما أبو راس والسوافيري، في محيط مسجد الشمعة بشارع يافا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.