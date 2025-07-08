الأردن تعلن مواصلة طائرات سلاح الجو الملكي في عمليات إخماد حرائق سوريا



أعلنت القوات المسلحة الأردنية مواصلة طائرات سلاح الجو الملكي، مشاركتها الفاعلة في عمليات إخماد الحرائق المندلعة بمناطق عدة من الأراضي السورية.

وأشارت كذلك إلي أن طائراتها تعمل بشكل مكثف جنباً إلى جنب مع باقي فرق الدفاع المدني للسيطرة على النيران التي تهدد الغابات والمناطق الحرجية هناك.

ووفق وسائل إعلام أردنية؛ فقد جاءت المشاركة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في سوريا لمواجهة الكارثة البيئية والإنسانية التي تسببها الحرائق والمستمرة منذ نحو أسبوع من خلال طائرتين من نوع بلاك هوك لاحتواء النيران ومنع انتشارها.

يشار إلي أن عمليات إخماد الحرائق تواجه صعوبات كبيرة للسيطرة عليها، بسبب انتشارها في الغابات والتضاريس الوعرة علاوة على انفجار مخلفات الحرب والألغام وسرعة الرياح، بالرغم من استمرار فرق الإطفاء الأرضية والجوية عملها على مدار الساعة لتأمين المناطق المتضررة وحماية الأرواح والممتلكات.