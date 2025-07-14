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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دير الأنبا شنودة بالجبل الغربي بسوهاج يحتفل بعيد رئيس المتوحدين

عيد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين
عيد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين
ميرنا رزق

احتفل ، أمس، دير القديس الأنبا شنودة بالجبل الغربي بسوهاج بعيد شفيعه القديس الملقب بـ "رئيس المتوحدين".

عيد الأنبا شنودة 

وقامت عشية العيد بحضور صاحبا النيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبان الدير والعشرات من الآباء الكهنة ومئات من الشعب. 

وفي نهاية العشية بدأ طقس الدورة (الزفة) حيث يحمل الشمامسة أيقونة القديس، بينما يبخر الآباء الأساقفة أمامها بالمجامر، ويطاف الموكب كنيسة الدير الأثرية والصحن الخارجي، ثم انطلقوا إلى خارج الدير ليستكملوا الدورة.

جدير بالذكر ، القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين من أشهر آباء الرهبنة القبطية في القرنين الرابع والخامس وهو الأب الروحي لرهبان جبل أدريبة غرب سوهاج ، وحضر مجمع أفسس المسكوني عام ٤٣١ م برفقة القديس البابا كيرلس الأول البطريرك الـ ٢٤.

رئيس المتوحدين الأنبا شنودة الأنبا أولوجيوس الشمامسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين

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