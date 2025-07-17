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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أشعل السوشيال ميديا.. تفاصيل اعتد اء شاب على صغير يبيع العسلية بالمحلة |صور

الصغير بائع العسلية بالمحلة
الصغير بائع العسلية بالمحلة
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية طوال 24 ساعة حالة من الصدمة والدهشة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ إشاعة واقعة اعتداء شاب في العقد الثالث من عمره علي طفل صغير بالأيدي "القلم" لرفضه بيع العسلية له الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأشعل السوشيال ميديا للمطالبة بالتحقيق العاجل ورفض الاعتداء عليه وجهه.

تفاصيل الواقعة 

في المقابل أبدي "سيف" المعروف إعلاميا بـ"البائع العسلية" أنه تعرض للاعتداء من جهه شاب بسبب رفضه شراء حلوي "العسليه" منه لافتا بقوله "سبني ولعني وهو راكب السيارة الملاكي بشارع شكري القوتلي وربنا يسامحه اعتدي عليا بالقلم وانا مش هسامحه طول عمري وعاوز اخد حقي بالقانون " .

استياء والدي بائع العسلية 

في ذات السياق أبدى والدي بائع العسليه استيائهم من واقعة الاعتداء علي نجلهم لافتين بقولهما "ابننا بيشتغل وهو صغير عشان يساعدنا علي تحمل نفقات المعيشة والحياة وهو مجتهد و بيسعي كل يوم علي رزقه " .

مناشدة للجهات المختصة 

كما طالب والدي البائع الصغير كافة جهات التحقيق بسرعه ضبط الشاب المتهم بالاعتداء عليه مشيرين بقولهما "عاوزين حقنا بالقانون وسنتخذ كافة الإجراءات ضده " .

خلاصة الواقعة 


في الجهه المقابلة أفادت مصادر أمنية أن أقسام الشرطة بمدينة المحلة لم تتلقى أي بلاغات من أسرة البائع الصغير ضد الشاب المتهم في واقعة الاعتداء حتي الأن فضلا عن عدم وجود فيديو يبرهن وقوع حادث الاعتداء من جهه الشاب ناحية البائع الصغير .

فيديو غير لائق 

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي روجوا  مقاطع فيديو للبائع الصغير حال شربه سيجارة معبأة بالمواد المخدرة وهو ما وصفه البعض بتصرف غير مقبول أخلاقيا فضلا عن مناشدات بالتحرك كافة الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق البائع الصغير سعيا في إنقاذ حياة طفل والحفاظ على هويته ومستواه الاجتماعي .

اخبار محافظة الغربية بائع العسلية الصغير اعتداء شاب بشوارع المحلة

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