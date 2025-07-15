جامعة طنطا تتسلم درع المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي تقديراً لدورها الريادي في التبادل الطلابي

استقبل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، وفداً رفيع المستوى من المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، ضم المهندس جهاد نمر الخراز، مساعد مدير المجلس، والدكتورة منى اليافعي، عضو شرف المجلس، وتأتي الزيارة في إطار تقدير المجلس للجهود المتميزة التي تبذلها جامعة طنطا في دعم أنشطة التبادل الطلابي وتعزيز التعاون الأكاديمي على المستوى العربي.

جهود رئيس جامعة طنطا

قام الوفد خلال الزيارة بإهداء درع المجلس للدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، تقديراً لجهوده الحثيثة في دفع عجلة التبادل الطلابي وإيمانه الراسخ بأهمية هذه البرامج في صقل مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم الثقافية والأكاديمية. كما يأتي هذا التكريم عرفاناً بالدور الريادي والمتميز الذي تلعبه جامعة طنطا في هذا المجال، وحرصها الدائم على توفير بيئة جاذبة للطلاب من مختلف الدول العربية.

أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً التزام جامعة طنطا المستمر بدعم كافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التبادل الطلابي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية. وأشار إلى أن هذه البرامج تسهم بشكل فعال في بناء جسور التواصل بين الشباب العربي وتبادل الخبرات والمعارف، مما ينعكس إيجاباً على مستقبل الأمة العربية.

دعم الطلاب والطالبات

من جانبه، أشاد المهندس جهاد نمر الخراز بالدور المحوري لجامعة طنطا في تنمية المهارات الطلابية وتوفير فرص فريدة للطلاب للمشاركة في برامج تدريبية وإبداعية متنوعة. وأكد أن جامعة طنطا تعد نموذجاً يحتذى به في دعم الأنشطة الطلابية التي تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومؤهل لقيادة المستقبل.

دعم الباحثين

وأضافت الدكتورة منى اليافعي، عضو شرف المجلس، أن جامعة طنطا تعد منارة للعلم والإبداع في المنطقة، وجهودها في دعم التبادل الطلابي تفتح آفاقاً جديدة أمام شبابنا العربي. نحن فخورون بهذا التعاون المثمر ونتطلع إلى المزيد من المبادرات المشتركة التي تعود بالنفع على طلابنا ومجتمعاتنا.