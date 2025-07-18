أمن الغربية يفحص فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشوارع قرية محلة مرحوم في طنطا

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة مشاجرة بين مجموعه من الأشخاص استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بمنطقة قرية محلة مرحوم بمركز طنطا ويجري ضد تحديد هوية أطراف المشاجرة لعرضها علي جهات التحقيق.

تحرك أمني عاجل

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو مصور بمشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم وإصابة أحدهما باكثر من 50 غرزه وأحدهما يقود تروسيكل.

تفاصيل الواقعة



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث داخل شوارع قرية محلة مرحوم بنطاق دائرة المركز.

الجدير بالذكر، أن وحدة الرصد بالوزارة الداخلية تنفذ القانون و تردع الخارجين عن القانون بعرضهم علي جهات التحقيق .