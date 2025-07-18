قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة: قيد الأجانب تحت السن يبدأ من مواليد 2005
أحمد سنجاب: القوات الدولية تساهم في دعم المجتمعات المحلية بالتعاون مع الجيش اللبناني
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ
نط من الرابع.. عامل ينهي حياته لمعاناته من اكتئاب في حدائق أكتوبر
أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم
الداخلية السورية تنفي الأخبار المتداولة بشأن دخول قواتها إلى السويداء
أمن الغربية يفحص فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشوارع قرية محلة مرحوم في طنطا
وزير المالية: مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة
لسرعة البيع.. عرض صاحبة الملايين فيراري النادرة في سوق الـ500 دولار
طرح جديد من الإسكان الأخضر.. ما شروط التقديم وأسعار الشقق؟
أمين المجلس الأعلى للثقافة: نسعى لتحقيق العدالة الثقافية في ربوع الوطن
طفل من المنوفية أبكى الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمن الغربية يفحص فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشوارع قرية محلة مرحوم في طنطا

فيديو مشاجرة قرية محلة مرحوم بطنطا
فيديو مشاجرة قرية محلة مرحوم بطنطا
الغربية أحمد علي

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة مشاجرة بين مجموعه من الأشخاص  استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بمنطقة قرية محلة مرحوم بمركز طنطا ويجري ضد تحديد هوية أطراف المشاجرة لعرضها علي جهات التحقيق.

تحرك أمني عاجل 

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو مصور بمشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم وإصابة أحدهما  باكثر من 50 غرزه وأحدهما يقود تروسيكل.

تفاصيل الواقعة 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث داخل شوارع قرية محلة مرحوم بنطاق دائرة المركز.

الجدير بالذكر، أن وحدة الرصد بالوزارة الداخلية تنفذ القانون و تردع الخارجين عن القانون بعرضهم علي جهات التحقيق .

أمن الغربية فحص فيديو مشاجرة الأسلحة البيضاء ردع مخالفين قانونيا محلة مرحوم مركز طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

الإعلامي الراحل

وفاة الإعلامي أشرف منير صبري.. نقيب الإعلاميين: كان دمث الخلق

صلاة الجمعة

ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

ترشيحاتنا

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro يكسر القواعد.. هاتف جديد من فيفو بمواصفات خارقة

سيارات هاتشباك

5 سيارات هاتشباك زيرو بالسوق المصري.. الأولى أرخصها سعرًا

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026

أحدث SUV يابانية.. ماذا تقدم ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026 الجديدة؟

بالصور

لسرعة البيع.. عرض صاحبة الملايين فيراري النادرة في سوق الـ500 دولار

سيارة فاخرة
سيارة فاخرة
سيارة فاخرة

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

جنون.. رجل يصرف ملايين الدولارات على سيارته الفارهة لتصبح متهالكة

سيارة
سيارة
سيارة

ما هو المرض الذي أصاب دونالد ترامب؟.. الأعراض والأسباب

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد