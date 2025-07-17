النيابة العامة تحقق في واقعة وفاة شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز السنطة بسرعه فتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة شخصين وإصابة شاب آخر أثناء التنقيب عن الاثار بقرية الجميزه بالسنطة.

تحرك جهات التحقيق



كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال أسرة الضحايا والمصابين وشهود عيان فضلا عن تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان شخصان لقيا مصرعهما وأصيب ثالث، نتيجة سقوطهم داخل حفرة عميقة، أثناء التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية الجميزة التابعة لمركز السنطة.



دعم الأسر والعائلات



وتم استخراج الجثتين، ونقلهما إلى المشرحة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تنقيب عن الآثار



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة حول ورود بلاغ من الأهالي، بسقوط 3 أشخاص داخل حفرة عميقة، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بقرية الجميزة.

جهود أمنية

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية، إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام 5 أشخاص بالتنقيب عن الآثار، أسفل أحد المنازل المكونة من 3 طوابق بقرية الجميزة بدائرة السنطة، مما أسفر عن وفاة شخصين 27 عاما، و 24 عاما، وأصيب ثالث نتيجة سقوطهم داخل حفرة يبلغ عمقها نحو 20 مترا.

نقل جثث الضحايا



تم انتشال الجثتين، ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى، والمصاب إلى المستشفى، وتم القبض على اثنين آخرين، والتحفظ على المعدات المستخدمة في عملية الحفر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.