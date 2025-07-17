محافظ الغربية: وجودنا الميداني مستمر.. والانضباط في الشارع حق أصيل لكل مواطن

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولاته المفاجئة بعد منتصف الليل بمدينة طنطا، لليوم الثالث على التوالي.

و تفقد عددًا من الشوارع الحيوية بحي أول وثان طنطا، لمتابعة أعمال النظافة، ورفع الإشغالات، والاطمئنان على انتظام الخدمات العامة، في إطار نهج واضح يعتمد على التواجد الميداني الفعلي والتعامل المباشر مع الواقع.

جهود محافظ الغربية

شملت الجولة ميدان المحطة، ميدان ستوتة، شارع العجيزي، ومحيط مسجد السيد البدوي، حيث تابع المحافظ أعمال النظافة وفرق الإشغالات ميدانيًا، ووجه برفع أي تعديات فورًا، وإزالة كافة العوائق التي قد تعطل حركة المواطنين، مؤكدًا أن الانضباط في الشارع ليس خيارًا، بل استحقاق أساسي يعكس كفاءة الإدارة ويحفظ كرامة المواطن.

جولة ميدانية

وخلال جولته، حرص اللواء أشرف الجندي على التوقف والتحدث مع عدد من المواطنين المتواجدين في الشوارع والأسواق، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن النظافة والإشغالات والخدمات المقدمة، مؤكدًا لهم أن صوت المواطن مسموع، وأن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يتعامل مع الشكاوى بجدية تامة وسرعة استجابة. وشدد على أن المواطن هو الشريك الحقيقي في ضبط الشارع، وملاحظاته تمثل عينًا إضافية ترصد وتساعد في تطوير الأداء وتحقيق التحسين المستدام.

تحسين خدمات المواطنين

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بمحيط مسجد السيد البدوي، واطلع على نسب التنفيذ الخاصة بالأكشاك الموحدة ورفع كفاءة الأرصفة والمرافق العامة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وتحسين المظهر العام، بما يتناسب مع القيمة الرمزية والدينية والثقافية للموقع، كأحد أهم معالم مدينة طنطا وقلب الدلتا.

تحقيق الالتزام بالشارع

وأكد المحافظ أن الجولات الليلية تُجسّد التزام المحافظة الكامل بالوجود على الأرض، وأن متابعة التفاصيل ميدانيًا هي السبيل الوحيد لضمان انضباط حقيقي وخدمة مستدامة، مشددًا على استمرار الحملات الليلية وتكثيف المتابعة من رؤساء الأحياء ومسؤولي المرافق، لأن ما لا يُتابَع لا يُنجز.

وفي ختام جولته، شدد اللواء أشرف الجندي على أن محافظة الغربية تمضي بخطى ثابتة نحو تقديم نموذج إداري ميداني يستجيب لنبض الشارع، ويرتقي بجودة الحياة اليومية، مؤكدًا أن “هيبة الشارع تبدأ من احترامه، وراحة المواطن لا تتجزأ ولا ترتبط بساعة أو توقيت”.