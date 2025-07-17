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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يصدر تكليفات مباشرة لتحسين مستوى الخدمات والتصدي الحاسم للتعديات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي الراهن للملفات الخدمية والميدانية، والوقوف على مؤشرات الأداء على أرض الواقع، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الخدمات وتحقيق رضا المواطن.

جهود محافظ الغربية 

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية الواقعية والجدية في التعامل مع الملفات اليومية، مشددًا على أن المواطن يلمس الأداء من الشارع وليس من التقارير، وأن الجهاز التنفيذي مسؤول أمام الدولة والمجتمع عن تقديم خدمة تليق بكرامة المواطن المصري، مطالبًا بسرعة التدخل في أي ملاحظات يتم رصدها ميدانيًا أو عبر القنوات الرسمية، دون انتظار لتكرار الشكاوى أو تصاعد الأزمات.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء الجندي عددًا من الملاحظات التي تم رصدها خلال جولاته الميدانية الأخيرة، وشدد على ضرورة التعامل الفوري معها بكل حزم وشفافية، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية لا تهدف إلى تسجيل الملاحظات فقط، بل إلى ضبط إيقاع الأداء التنفيذي ورفع كفاءته بالشكل الذي ينعكس مباشرة على المواطن.

دعم الأسر والعائلات 

كما وجّه المحافظ باستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير مقار الوحدات المحلية، خاصة في القرى والمناطق الريفية، مع تنفيذ منظومة أرشفة حديثة لحفظ المستندات الرسمية، مؤكدًا أن سلامة الوثائق الرسمية مسؤولية لا تحتمل التهاون، باعتبارها صمام أمان لحقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، أكد المحافظ ضرورة الانتهاء من فحص كافة الملفات العالقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بالقانون، ومراعاة البُعد الإنساني في التعامل، وتقديم تقارير أسبوعية مفصلة تتضمن نسب الإنجاز والمعوقات والحلول المقترحة للتعامل معها.

حل مشكلات المواطنين 

كما شدد اللواء الجندي على أهمية الحسم الكامل في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن التعدي على الرقعة الزراعية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي ومصلحة الأجيال القادمة، وأن الدولة لن تسمح مطلقًا بفرض أمر واقع أو التحايل على القانون، موجّهًا بتنفيذ حملات إزالة موسعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل صرامة وعدالة.

تدشين حملات نظافة 

وفي ملف النظافة العامة، أصدر محافظ الغربية تعليمات مباشرة برفع كفاءة منظومة النظافة، والتعامل الفوري مع تراكمات القمامة، ورفع الإشغالات غير القانونية، خاصة بالمداخل والمناطق الحيوية، مؤكدًا أن النظافة والانضباط المروري من المؤشرات اليومية التي تعكس كفاءة الإدارة المحلية.

كما كلّف المحافظ بتكثيف الحملات المشتركة من التموين والوحدات المحلية للمرور على الأسواق والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة، لضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع الأساسية، والتعامل الفوري مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.

ووجّه المحافظ بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة الجهات المعنية لتوسيع إقامة الشوادر والمعارض الثابتة والمؤقتة، وإعادة توزيع المنافذ المتحركة بشكل جغرافي عادل، يراعي المناطق السكنية المكتظة والمناطق الأكثر احتياجًا، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

تفعيل رؤية واضحة 

وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تتحرك وفق رؤية واضحة تستند إلى العمل الميداني والشفافية والانضباط، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تفاعلًا مباشرًا مع المواطن، ومراجعة دائمة لمستوى الأداء التنفيذي.

اخبار محافظ الغربية حل مشكلات المواطنين تحسين خدمات العامة حملات نظافة

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