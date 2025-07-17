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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث ، نتيجة سقوطهم داخل حفرة عميقة، أثناء التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية الجميزة التابعة لمركز  السنطة  .
 

تفاصيل الواقعة 


وتم استخراج الجثتين، ونقلهما إلى المشرحة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة  بورود بلاغ من الأهالي، بسقوط 3 أشخاص داخل حفرة عميقة، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بقرية الجميزة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية، إلى محل الواقعة.

جهود أمنية 

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام 5 أشخاص بالتنقيب عن الآثار، أسفل أحد المنازل المكونة من 3 طوابق بقرية الجميزة بدائرة السنطة، مما أسفر عن وفاة شخصين 27 عاما، و 24 عاما، وأصيب ثالث نتيجة سقوطهم داخل حفرة يبلغ عمقها نحو 20 مترا.

نقل جثث ضحايا 


تم انتشال الجثتين، ونقلهمت إلى ثلاجة حفظ الموتى، والمصاب إلى المستشفى، وتم القبض على اثنين آخرين، والتحفظ على المعدات المستخدمة في عملية الحفر.

تحرك أمني عاجل 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

أمن الغربية مصرع شخصين إصابة آخرين التنقيب عن الآثار بقرية الجميزه بالسنطة

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