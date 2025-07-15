قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم الدبيس يكشف كواليس رحيله عن الأهلي: كولر كان يراوغني.. وريبيرو كان صريحًا
موقف محرج شوية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة وسام أبو علي في الأهلي
مليار جنيه إسترليني.. مانشستر سيتي يبرم أكبر صفقة رعاية في تاريخ كرة القدم
مصر تُفعّل شراكاتها الدولية للتنمية والمناخ لتحقيق الأمن الغذائي والمناخي
واشنطن تتحرك ضد الإخوان.. مشروع قانون لتصنيفها كمنظمة إرهابية
الحكومة: 126 منفذا تقدم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية
الخارجية القطرية: لا يمكن لأي وسيط تحديد مدى زمني لمفاوضات غزة
الرئيس السيسي: مصر تؤكد ثقتها في قدرة ترامب على حل المشاكل وإرساء السلام والاستقرار
مفاجأة عن محمد صلاح وأشرف حكيمي.. ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
وزير البترول: ارتفاع إنتاج الذهب والفضة إلى 640 ألف أوقية والمبيعات إلى 1.54 مليار دولار
منصة "VSA” المزيفة| جريمة إلكترونية بوجه استثماري.. ووزارة الداخلية تتصدى
أخطر 10 أيام في صيف 2025.. هل تصل الحرارة 50 درجة غدًا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

حادث قطار الغربية
حادث قطار الغربية
الغربية أحمد علي

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل واقفة وفاة فتاة عشرينية دهسا أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة " وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة فتاة أسفل عجلات قطار  أسفل خط السكك الحديدية بنطاق دائرة القسم.

تخصيص سيارة إسعاف 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتبين وفاة الفتاة "م ن" 21 سنة أثناء عبورها من منطقة غير مخصصة للعبور وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام .

دعم الأسر والعائلات 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار طنطا عجلات قطار المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حالة الطقس

احذروا .. موجة حارة قوية وأمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 15 يوليو

والد حفيدة ام كلثوم لصدي البلد هي وارثة الفن منها و لكن مش عايزة تكمل مسيرتها (خاص )

والد حفيدة أم كلثوم لصدى البلد: هي وارثة الفن منها ولكن مش عايزة تكمل| خاص

إمام عاشور

إمام عاشور يضع شرطا صعبا لتمديد تعاقده مع الأهلي.. تفاصيل

بالصور

التين الشوكى يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف عليها

التين الشوكى
التين الشوكى
التين الشوكى

طعم البحر في بيتك.. طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

طريقة عمل الجندوفلي على أصوله
طريقة عمل الجندوفلي على أصوله
طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟.. 5 خطوات تصنع الفارق

كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق
كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق
كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق

لحماية دماغك من أضرار السمنة.. السر في البامية

لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.
لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.
لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.

فيديو

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد