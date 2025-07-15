مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل واقفة وفاة فتاة عشرينية دهسا أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة " وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة فتاة أسفل عجلات قطار أسفل خط السكك الحديدية بنطاق دائرة القسم.

تخصيص سيارة إسعاف



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتبين وفاة الفتاة "م ن" 21 سنة أثناء عبورها من منطقة غير مخصصة للعبور وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام .

دعم الأسر والعائلات



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.