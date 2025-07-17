أزهر الغربية يدشن يوما رياضيا لاكتشاف المواهب الكروية من طلاب المعاهد

نظمت منطقة الغربية الأزهرية "إدارة رعاية الطلاب" في إطار بروتوكول التعاون المثمر والشراكة الرياضية مع نادي غزل المحلة، يوم رياضي لاكتشاف المواهب الكروية من طلاب المعاهد الأزهرية، وذلك في داخل نادي غزل المحلة الرياضي، أحد أبرز القلاع الرياضية بمحافظة الغربية.

جهود محافظ الغربية

جاءت الفعالية برعاية وتوجيهات الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد النشرتي، الوكيل الثقافي للمنطقة، وبإشراف أحمد رضوان، مدير إدارة رعاية الطلاب، وبالتنسيق مع كل من الدكتور محمد صبحي القديم، والدكتور محمد عبد الفاضل المغاوري، مسؤولي المسابقات والأنشطة الرياضية بالمنطقة.

دعم الأسر والعائلات

وشهد اليوم الرياضي مشاركة واسعة من طلاب المعاهد الأزهرية من مواليد 2005 حتى 2019، حيث أُجريت اختبارات فنية وبدنية تحت إشراف مدربي قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة، الذين أبدوا إعجابهم بعدد من اللاعبين المميزين، وجرى ترشيحهم للانضمام لفرق النادي، فيما حُدد موعد لاحق لاختبار مجموعة أخرى أظهرت إمكانيات واعدة.

جهود الأزهر الشريف

ويعكس هذا التعاون حرص الأزهر الشريف على صقل مواهب طلابه في مختلف المجالات، لا سيما الرياضية منها، ودعم شخصيتهم المتكاملة، والتواصل مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية.