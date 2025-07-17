محافظ الغربية: نؤمن بشبابنا.. وتأهيلهم رقميا استثمار في مستقبل مصر

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، اليوم، الدكتور نصر الدين عبد العزيز مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات “ITI” بطنطا التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه المهندس هاني صفوت مساعد رئيس المعهد للبرامج التدريبية والأفرع، في إطار رؤية محافظة الغربية لتعزيز الاستثمار في الإنسان وبناء قدرات الشباب.

جهود محافظ الغربية

وخلال اللقاء، أعرب محافظ الغربية عن فخره بنماذج الشباب المتميزة من خريجي برامج المعهد، الذين حضر عدد منهم اللقاء ليعرضوا تجاربهم العملية ومسارات نجاحهم في مجالات العمل الحر وسوق العمل التكنولوجي.

واستمع اللواء الجندي بانتباه لتجاربهم الملهمة، والتي عكست حجم الاستفادة من البرامج التدريبية الرقمية المقدمة داخل فرع المعهد بطنطا، وأثرها المباشر في فتح أبواب الفرص أمام الشباب.

دعم الأسر والعائلات

كما تم استعراض أحدث البرامج التدريبية التي يطرحها معهد تكنولوجيا المعلومات بطنطا، والتي تستهدف تأهيل الشباب بالمهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل الحديث، ودعم توجهات الدولة نحو التوسع في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال التكنولوجية. وناقش الطرفان سبل تعميق التعاون المشترك بين المحافظة والمعهد بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من أبناء الغربية، وربط التدريب العملي باحتياجات السوق الحقيقي.

مواكبة التطور التكنولوجي

وأكد اللواء أشرف الجندي في تصريحاته أن محافظة الغربية تضع على رأس أولوياتها ملف تدريب وتأهيل الشباب، باعتباره حجر الزاوية في بناء مستقبل قوي ومستدام، مضيفًا:

“نؤمن أن الاستثمار في عقول شبابنا هو استثمار وطني لا يقل أهمية عن أي مشروع تنموي.. وسنظل ندعم كل شاب طموح لديه الرغبة في التطور والنجاح”.

وأشاد محافظ الغربية بالدور الريادي الذي يقوم به فرع المعهد في طنطا، وما يقدمه من تدريب متخصص يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب في مجالات المستقبل، مؤكدًا استعداد المحافظة الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم للمعهد، سواء من خلال توفير مواقع تدريب جديدة، أو خلق شراكات مع الجامعات والمدارس الفنية لزيادة الالتحاق بالبرامج التدريبية النوعية.

شكر محافظ الغربية

من جانبه، أعرب الدكتور نصر الدين عبد العزيز عن شكره وتقديره لدعم محافظة الغربية المتواصل، مؤكدًا أن المعهد ملتزم بتوسيع برامجه داخل طنطا والوصول إلى أكبر شريحة من الشباب، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتمكين الكفاءات الشابة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق دعم محافظة الغربية المتواصل للشراكات الجادة مع المؤسسات الوطنية، وإيمانها الراسخ بأن تنمية الإنسان هي البداية الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.