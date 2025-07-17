محافظ الغربية يتفقد السنترال الرئيسي لمتابعة كفاءة الخدمة وجودة الاستجابة

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم جولة ميدانية بمقر الشركة المصرية للاتصالات والسنترال الرئيسي بمدينة طنطا، لمتابعة كفاءة تقديم الخدمة، واستعراض آليات الاستجابة الفنية لبلاغات المواطنين، وذلك بحضور المهندس محمد السيد مدير عام الشركة بالغربية، والمهندس حازم الديب مدير إدارة الدعم الفني، في إطار المتابعة المستمرة لملف الخدمات الجماهيرية الحيوية، وجاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المحافظ أمس مع قيادات الشركة، لبحث سبل تطوير الخدمة وتحسين سرعة التعامل مع الأعطال والشكاوى.

جهود محافظ الغربية

وخلال الجولة، أكد محافظ الغربية أن تحسين خدمات الاتصالات يأتي على رأس أولويات المحافظة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لحياة المواطنين اليومية ومصالحهم، مشددًا على أن سرعة الاستجابة لأي بلاغ أو شكوى هي مسؤولية لا تقبل التراخي.

وتفقد المحافظ خلال جولته غرف التشغيل ومركز تلقي البلاغات بالسنترال، واستمع لشرح حول آليات العمل والدعم الفني، ووجّه بضرورة تعزيز التنسيق بين فروع الشركة وأجهزة المحافظة، بما يضمن التدخل الفوري ومعالجة الأعطال في حينها، خاصة في المناطق الريفية والقرى ذات الكثافات السكانية.

تحسين خدمات المواطنين

كما شدد اللواء أشرف الجندي على أهمية الجاهزية الفنية الدائمة، ومراجعة اشتراطات السلامة المهنية داخل السنترالات ومواقع التشغيل، مؤكدًا على ضرورة توافر خطة استباقية شاملة تشمل أعمال الصيانة الدورية، والتأكد من كفاءة أنظمة الحماية ومكافحة الحريق، حمايةً للأرواح والمعدات، وضمانًا لاستمرار الخدمة دون انقطاع أو تأثر – لا قدّر الله – بأي طارئ مفاجئ.

حل مشكلات المواطنين

وخلال الجولة، حرص اللواء أشرف الجندي على التحدث مع عدد من المواطنين المتواجدين بمقر الشركة، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة إليهم، والاستماع لملاحظاتهم بشكل مباشر، مؤكدًا أن رأي المواطن هو الفيصل الحقيقي في تقييم جودة الأداء، وأن أي تطوير لا يكتمل إلا بوجود رضا ملموس من الناس على أرض الواقع. وأكد المحافظ في حديثه معهم أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا لتلقي أية شكاوى أو مقترحات، وأن المتابعة الميدانية ستظل مستمرة لضمان تحسين الخدمة وتجاوز أي قصور.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة أوسع لمتابعة جودة الخدمات الحيوية على الأرض، والتفاعل المباشر مع واقع الأداء الفني، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في تقديم الخدمة.