محافظ الغربية: تطوير كورنيش محلة أبو علي بخطى متسارعة لخدمة المواطنين

في ضوء الجولة الميدانية التي أجراها اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بمدينة المحلة الكبرى، تواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف أعمال التطوير بمشروع كورنيش محلة أبو علي، تنفيذًا للتوجيهات المباشرة التي أصدرها خلال الزيارة، والتي شدد فيها على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ ومراعاة أعلى المواصفات الفنية والمعايير الجمالية.

جهود محافظ الغربية

ويتضمن المشروع أعمال تطوير شاملة لمدخل قرية محلة أبو علي، وتشمل تغطية مصرف نمرة 5 بالكامل، وتدبيش جسر بحر الملاح، إلى جانب تنفيذ ممشى حضاري يخدم المواطنين ويوفر متنفسًا آمنًا للأهالي، بالإضافة إلى إنشاء طريق رئيسي مزدوج وطريق خدمة، في إطار خطة المحافظة لتيسير الحركة المرورية وتعزيز الربط بين القرى والمدن.

دعم الأسر والعائلات

وأكد محافظ الغربية، على أهمية أن تعكس الأعمال الهوية البصرية المميزة للمحافظة، موجهًا بزيادة المساحات الخضراء وتكثيف أعمال التشجير والتجميل بالموقع، بما يحقق رؤية متكاملة تضع الإنسان في قلب عملية التطوير، وتضمن بيئة صحية ومظهرًا حضاريًا لائقًا.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار “الجندي” إلى أن ما يشهده كورنيش محلة أبو علي يأتي ضمن خطة أكبر لتطوير عدد من المحاور الحيوية بمدينة المحلة الكبرى، بما يتسق مع استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المراكز والقرى.

رفع كفاءة الخدمات

وتؤكد محافظة الغربية استمرار متابعتها الميدانية لكافة المشروعات الجارية، حرصًا على تنفيذ التوجيهات بدقة، وسعيًا نحو تحقيق طموحات أبناء الغربية في بنية تحتية قوية ومظهر جمالي يليق بعراقة المحافظة ومكانتها.