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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة يدعم هجومه بضم الدولي الكاميروني شي بوندي

غزل المحلة
غزل المحلة
رباب الهواري

في خطوة لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الكروي الجديد، أعلن نادي غزل المحلة عن التعاقد الرسمي مع المهاجم الكاميروني شي بوندي، لاعب نادي استرس دي ياوندي ومنتخب الشباب الكاميروني، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.
 

صفقة واعدة لتعزيز الخط الأمامي

اللاعب الشاب، صاحب الـ23 عامًا، يعد من أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في الكاميرون، وقد لفت الأنظار خلال مشاركته في المعسكر المغلق الذي أقامه غزل المحلة مؤخرًا في القاهرة. الأداء المميز الذي قدمه خلال فترة المعسكر جعل الجهاز الفني، بقيادة الكابتن علاء عبد العال، يبدي اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدماته بشكل دائم.


 

إشادة فنية وتمهيد للتوقيع

لم يقتصر إعجاب النادي باللاعب على الجهاز الفني فقط، بل امتد أيضًا إلى اللجنة الفنية ولجنة الإسكوتنج التي أوصت بسرعة التعاقد معه، نظرًا لما يمتلكه من قدرات بدنية ومهارية عالية، بالإضافة إلى تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء وقراءته الجيدة للملعب.
 

رؤية مستقبلية لبناء فريق قوي
 

إدارة غزل المحلة ترى في ضم شي بوندي خطوة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة في الدوري المصري الممتاز، خاصة في ظل سعي النادي للعودة إلى موقعه الطبيعي بين الكبار. ويأمل مسؤولو النادي أن يشكل بوندي إضافة قوية لهجوم الفريق، وأن يساهم بأهدافه ومهاراته في تحسين الأداء الهجومي للموسم المقبل.
 

ترحيب من الجماهير وانتظار للبداية

الجماهير المحلاوية أبدت حماسها بعد الإعلان عن الصفقة، خاصة مع السمعة الجيدة التي يتمتع بها اللاعب بين متابعي الكرة الإفريقية، وينتظر عشاق الفريق ظهوره الرسمي في المباريات بكل شغف، آملين أن يكون أحد نجوم الفريق في المرحلة القادمة.


 

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