فعل فاضح أعلى سيارة محامية | قرار عاجل بحق متهم في المحلة

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة المستشار محمد شعبان بحبس متهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لارتكابه واقعة التبول علي سيارة محامية خصمه بتهمه البلطجة وارتكاب الفعل الفاضح بطريق العام.

تحرك أمني عاجل

وكان ضباط مباحث أول المحلة نجحوا في ضبط متهم ارتكب واقعة تهديد محامية خصمه بالذهاب إلي منزلها وصعد أعلي سيارتها متبولا و مشهرا لعضوه الذكري مرتكبا الفعل الفاضح بقصد تهديدها واجبارها علي وقف الاجراءات القانونية ضده.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من المدعوة "ع .ع" محامية 43 سنة تتهمه أحد الأشخاص بالبلطجة وممارسة الفعل الفاضح وإعتلائه سطح سيارتها للتبول وترويع أمن حياة أفراد أسرتها .

سقوط المتهم

علي الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على تطوراته .

وبتقنين الإجراءات وبإعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة برئاسة الرائد عبد المنعم الوكيل وإشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور .

ضبط المتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة.