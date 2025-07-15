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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عروس الدلتا تتحرك بخطى ثابتة نحو منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من شركة أسمنت أسيوط “سيمكس” المسؤولة عن تشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى، لمراجعة سير العمل بالمصنع والوقوف على التحديات القائمة وآليات تطوير الأداء، في إطار المتابعة المستمرة للملفات الحيوية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين،

واستمع المحافظ خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي حول مراحل التشغيل داخل المصنع، الذي يستقبل يوميًا أكثر من 800 طن من المخلفات الصلبة، ويتم فرزها ومعالجتها لإنتاج وقود بديل وسماد عضوي، بما يسهم في تقليل الكميات الموجهة للمدافن الصحية، ويعزز من جهود الدولة في ملف الحفاظ على البيئة والتحول نحو الاقتصاد الدوار.

جهود محافظ الغربية 

وأكد اللواء الجندي أن المحافظة تولي ملف إدارة المخلفات أولوية خاصة، نظرًا لارتباطه الوثيق بجودة الحياة داخل المدن والمراكز، مشيرًا إلى أن تطوير مصنع المحلة يُعد خطوة مهمة على طريق بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات تقوم على إعادة التدوير والاستفادة من المخرجات بدلاً من التخلص العشوائي منها.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار المصنع في العمل وفق أعلى المعايير البيئية والفنية، مع ضرورة تذليل أي عقبات قد تؤثر على كفاءة التشغيل، موجهًا بمتابعة الأداء بصفة دورية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المشروع على المستويين البيئي والاقتصادي.

واختتم الاجتماع بتوجيهات واضحة من المحافظ بدعم المصنع بكل ما يلزم لضمان استقراره التشغيلي وتحقيق أهدافه، مؤكدًا أن الدولة تتبنى مسارًا واضحًا في تحسين إدارة المخلفات، وأن محافظة الغربية تتحرك على هذا الطريق بخطى ثابتة، وبشراكات فاعلة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات مصنع تدوير دفرة المحلة

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