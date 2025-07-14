كنيسة السيدة العذراء بمطروح تحتفل بحفل تنصيب الانبا كاراس اسقف مطروح والخمس مدن الغربية

شهدت كنيسة السيدة العذراء بمحافظة مطروح، مساء اليوم الإثنين، إقامة حفل تنصيب نيافة الأنبا كاراس، أسقفًا على إيبارشية مرسى مطروح والخمس مدن الغربية، وذلك وسط حضور كنسي كبير.

حضر الصلاة عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان، إلى جانب عدد كبير من أبناء الكنيسة، .

وسبق الصلاة استقبال رسمي للضيوف، كما تم تزيين الكنيسة وتجهيز شاشات عرض لتغطية الصلاة بالكامل، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الحاضرين لمتابعة المراسم بكل وضوح.

وشهدت الصلاة قراءة تقليد التجليس وتقديم كلمات روحية من عدد من الآباء، إلى جانب التراتيل الكنسية الخاصة بالمناسبة.