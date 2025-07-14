تضامن الغربية: توزيع الملابس الجديدة بالمجان على 380 أسرة من الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، تنفيذ جمعية الأورمان تحت إشراف المديرية، معرض ملابس بمركز المحلة الكبرى، وتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 380 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأيتام بقرية محلة أبوعلى وقرية بطينة وعزبة تومة والشعبية ومنشية مبارك، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.

جهود تضامن الغربية

وقالت حسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية: "إننا في الغربية، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى".

وأعربت عن شكرها لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا .

دعم الأسر والعائلات

وأكدت أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، وذلك بعد التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، وأن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحيه، ووفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته .

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الايتام وغير القادرين ، جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 30عامًا ، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتي امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعدده وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعايه والأكثر احتياجًا فى محافظة الغربية، مشيراً إلى أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

تفاصيل المشروعات الخدمية

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم .