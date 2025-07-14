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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إعدام 20 كيلو لحوم فاسدة وضبط 39 كيلو لحوم غير صالحة بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بشن حملة مكبرة على مدار يومين استهدفت أسواق ومخابز مدينة السنطة، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى رصد عدة مخالفات صحية وتموينية، وذلك في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين وتأكيدًا على استمرار جهود الرقابة المشددة على الأسواق.

جهود محافظ الغربية 

وقد جاءت الحملة بتكليف مباشر من المحافظ، وترأسها اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة، حيث استهدفت الحملة محالّ بيع اللحوم والدواجن والمطاعم والسوبر ماركت ومخابز الخبز المدعم داخل بندر السنطة.

وفيما يخص قطاع الطب البيطري، تم تحرير 4 محاضر شملت ضبط 8 كيلو كبد وقوانص يشتبه في صلاحيتها داخل سوبر ماركت، وضبط 9.5 كيلو لانشون غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 2.2 كيلو دواجن فاسدة من محل دواجن، و20 كيلو لحوم مفرومة وبانيه غير صالحة من أحد المطاعم.

دعم الحملات البيطرية 


وقد بلغ إجمالي اللحوم والمشتقات التي تم ضبطها نحو 39.7 كيلو جرام، وتم إعدام 20 كيلو جرام منها لظهور علامات الفساد والتلف الواضحة عليها.

أما من جانب مديرية التموين، فقد تم ضبط 7 كيلو جبنة رومي بدون أي بيانات تدل على مصدرها أو تاريخ صلاحيتها، بالإضافة إلى 2 كيلو بانيه منتهي الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

جهود مديرية الصحة 

كما قامت مديرية الصحة بتحرير 16 محضرًا في أسواق السنطة، بينها 5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية و5 محاضر أخرى لنقص الاشتراطات الصحية بالمحالّ والمطاعم، بما يؤثر على سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، شنت الحملة حملة موازية على مخابز الخبز المدعم في بندر السنطة، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية بمخالفات نقص وزن الرغيف بواقع 15 جرامًا في كل رغيف، بالإضافة إلى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية بعدد من المخابز.

حملات تفتيش 

كما رصدت فرق الصحة خلال تفتيش المخابز 9 مخالفات أخرى، بينها 5 محاضر لنقص اشتراطات النظافة و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ليصل إجمالي عدد المحاضر داخل المخابز إلى 14 محضرًا.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن الحملات الرقابية مستمرة دون تهاون، وأن صحة وسلامة المواطنين خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يتلاعب بصحة المواطن أو يخالف المعايير التموينية والصحية.

دعم الجهات المختصة 

وأشار “الجندي” إلى أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق والمخابز ومختلف المنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لأي مظاهر للغش أو الإهمال، مؤكدًا أن الحملات المفاجئة ستتواصل بشكل مكثف في مختلف مراكز ومدن الغربية، وأن المواطن هو محور الاهتمام في كافة تحركات أجهزة الدولة.

اخبار محافظ الغربية حملات مرورية رقابية بيطرية تموينية زفتي

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