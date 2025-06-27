صحة الغربية: إحالة المتسبب في تبديل جثث الموتى بمشرحة زفتي إلى النيابة

أعطي الدكتور اسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم توجيهاته العاجلة بتشكيل لجنة عاجلة من المديرية لتوجه فورا إلي مستشفى زفتى العام والتحقيق في موضوع استبدال الجثامين وتحديد كل المتسببين.

قرار عاجل إحالة المتسبب للنيابة العامة



كما وجه وكيل وزارة الصحة في تعليماته المتسبب في تبديل جثث الموتى بمشرحة زفتي إلي النيابة العامة موضحا أن تم التعرف أهل الحالة علي الجثة فاقدة الأهلية ولم يتم دفن أي منهم وتم تدارك الموقف خلال نصف ساعة من الواقعة .

وكانت مستشفى زفتى العام شهدت واقعة تبديل جثتين لسيدتين توفيتا داخل المستشفى حيث تم تسليم جثمانها بالخطأ لذوي متوفية أخرى .

تفاصيل الواقعة



كما قرر وكيل وزارة الصحة بالغربية استبعاد مسؤول المشرحة بمستشفى زفتى وإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

كشف حقيقة الواقعة

وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الواقعة لسيدتين أحدهما تبع جمعية خيرية وليس لديها أهلية، والأخرى سيدة توفيت في العناية المركزة ولديها أهلية وخلال تسلم جثمانها من المشرحة لدفنها بمقابر ذويها ، اكتشفت ابنتها عندما كشفت الكفن عن وجه أمها قبل دفنها أثناء استلام الجثمان من المستشفى بأن الجثمان ليس لوالدتها.

أسرة أهلية المتوفية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم تدارك الأمر في دقائق وتم تواصل المشرحة مع الجمعية الشرعية وإرجاع جثمان المتوفية لأهليتها قبل دفنها وتسليم المتوفية بدون أهلية للجمعية الشرعية ودفنها بمقابر الصدقة.